خبراء عسكريون : هذه سيناريوهات التصعيد في سواحل اليمن فشل المحادثات الأمريكية الصينية بشأن هجمات البحر الأحمر البحرية الأمريكية: سنواصل شن ضربات على مواقع الحوثيين لحماية السفن في البحر الأحمر حريق يلتهم مخيم للنازحين في عتق شبوة البنك الدولي: استمرار الهجمات الحوثية في البحر الأحمر سيحدث أزمة مدمرة بريطانية تفشل هجوم مسير في البحر الأحمر مكتب الأوقاف والإرشاد يدشن توزيع تقويما فلكيا خاصا بمحافظة مأرب اعتمد معايبر دقيقة وحديثة مؤسسة توكل كرمان تكشف عن قبول أكثر من 5 ألف طالب من 13 جنسية لدراسة اللغة الانجليزية ضمن برنامج دبلوم تأهيل الشباب لسوق العمل أسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن الأخصائية النفسية "منى شطا" توضح أسباب الاضطرابات السلوكية والنفسية عند الأطفال
تحدث موقع إخباري أمريكي عن عدم إحراز أي تقدم للمباحثات الأمريكية الصينية بشأن الضغط على إيران لوقف الهجمات الحوثية في البحر الاحمر.
ونقل موقع بوليتيكو، عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن المحادثات بين مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بانكوك بتايلاند يومي الجمعة والسبت، بشأن الهجمات المستمرة في اجتماعاته- انتهت دون أي إشارة إلى أن الصين مستعدة لاتخاذ خطوات حاسمة لاستخدام نفوذها الاقتصادي على إيران.
ووصف بيان لوزارة الخارجية الصينية عن الاجتماع، نُشر أمس السبت، محادثات سوليفان وانغ بأنها “صريحة وموضوعية ومثمرة”، لكنها لم تشر بشكل محدد إلى أزمة الشحن في البحر الأحمر.
وكرر البيان مخاوف بكين من أن الولايات المتحدة تستخدم قيود التصدير “لاحتواء وقمع تنمية الدول الأخرى”، وقال إن البلدين سيناقشان “الحدود بين الأمن القومي والأنشطة الاقتصادية” في الاجتماعات المقبلة.
وبحسب الموقع الأمريكي إن إحجام الصين عن استخدام ثقلها الدبلوماسي والاقتصادي لدعم التحركات الأمريكية لمعالجة الاضطرابات في البحر الأحمر أو التخفيف من استفزازات كوريا الشمالية يسلط الضوء على القيود المفروضة على جهود التواصل الدبلوماسي التي بذلتها إدارة بايدن مع بكين على مدى الأشهر الثمانية الماضية.