حريق يلتهم مخيم للنازحين في عتق شبوة

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اندلع صباح اليوم الأحد، حريق في مخيم للنازحين والفئات الأكثر ضعفاً في مدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).
وقالت مصادر مطلعة، إن حريقا اندلع في مخيم “المضلل” للنازحين والفئات الأكثر ضعفاً في مدينة عتق، وأدى ذلك إلى احتراق مأوى ثلاث أسر.
وأضافت المصادر أن الحريق الذي يرُجح أنه بسبب ماس كهربائي، تسبب بأضرار مادية للأسر المتضررة، فيما لم تسجل أي أضرار بشرية