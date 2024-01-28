مدمرة بريطانية تفشل هجوم مسير في البحر الأحمر

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم عن إفشال هجوم مسير من قبل مليشيا الحوثي، كان يستهدف إحدى سفنها في البحر الأحمر.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة “إكس” اليوم الأحد: “نجحت المدمرة (إتش إم إس دايموند)، بالأمس في صد هجوم بطائرة بدون طيار شنه الحوثيون المدعومين من إيران في البحر الأحمر”.
وأضاف البيان أن المدمرة استهدفت الطائرة المسيرة عبر نظام الصواريخ المضادة للطائرات (Sea Viper) الموجودة فيها، وتمكنت من تدميرها ولم تحدث أية أضرار في المدمرة أو إصابات بين طاقمها.
وجددت “الدفاع البريطانية” التزامها بحماية طرق الشحن الدولي من هجمات الحوثيين، وقالت: “إن هذه الهجمات اللاقانونية غير مقبولة على الإطلاق، ومن واجبنا حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر”.
من جهته، أكد وزير الدفاع البريطاني؛ غرانت شابس، في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”، اليوم الأحد: “بعد الهجوم غير القانوني الذي وقع أمس على السفينة (دايموند) من قبل الحوثيين، لا تزال بريطانيا شجاعة، والتزامنا بحماية أرواح الأبرياء وحرية الملاحة ثابت ولا يتزعزع على الإطلاق”.حد وصفه.