مكتب الأوقاف والإرشاد يدشن توزيع تقويما فلكيا خاصا بمحافظة مأرب اعتمد معايبر دقيقة وحديثة

الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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نجح مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب من الانتهاء من طباعة وتوزيع التقويم الفلكي "الزمني: لتحديد مواعيد الصلاة وفق معايير دقيقة اعتمدت على لجان متخصصة في المجال الفلكي .

مدير عام المكتب الاستاذ حسن القبيسي كشف انه تم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة مواقيت تقويم محافظة مأرب بمشاركة أعضاء عن المكونات الدعوية والعلماء، وقد حرص المكتب على حضور الفلكي الشيخ سالم الجعيدي واستقدامه ليكون ضمن اللجنة، كونه خبيراً ومختصاً في المجال.

وأضاف القبيسي في بلاغ صحفي وصل مأرب برس نسخة منه " قامت اللجنة بالخروج والمبيت ومراقبة طلوع الفجر وغيره، للتثبت والتأكد من المواقيت وباستخدام أجهزة مختصة، وتم تثبيت مواقيت التقويم باتفاق جميع أعضاء اللجنة، ولن يتم التهاون مع أي مخالف، كون المراجعة قد تمت وبحضور اللجنة والمختصين.

وشدد القبيسي على ضرورة الإلتزام بمواعيد الأذان حسب التقويم، ونوه أنه قد تم سابقاً خلال العام الماضي.

وأضاف مدير عام الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب "أنه كان من المقرر الانتهاء من طباعة التقويم وتوزيعه نهاية العام الماضي، ولكن تم التأخير بسبب إجراءات لجنة تصحيح المواقيت، وحرصاً من المكتب لإخراج التقويم بصورة نهائية ومتفق عليها مستوعبةً الملاحظات الجوهرية وكما أنه تم إضافة تصميم جديد للتقويم يجعله أكثر استدامة وفائدة.

واضاف القبيسي أنه نظراً للتقدم التكنولوجي الموجود، ولضرورة مواكبة هذا التطور فإن المكتب بصدد إعداد تطبيق إلكتروني لمواقيت مأرب يحتوي على خدمات متنوعة ، وأن التطبيق في مراحله الأخيرة وسيتم نشره خلال الفترة القادمة، وسيكون تحميله متاحاً للجميع عبر منصات التطبيقات جوبل بلاي وآبل ستور.

ووجه مدير عام المكتب الاستاذ حسن القبيسي شكره للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلةً بسيادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة على دعمه وتمويله طباعة التقويم.

كما شكر القبيسي لجنة المواقيت وعلى رأسها الفلكي سالم الجعيدي الذي بذل جهداً كبيراً في مراجعة المواقيت.، إضافة للشيخ محمد ناجي منيف الذي قال انه يعود له الفضل بعد الله تعالى في تثبيت تقويم خاص بالمحافظة فقد بذل جهداً ووقتاً ومالاً في سبيل اخراج هذا العمل إلى حيز الوجود.