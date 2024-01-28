مكتب الأوقاف والإرشاد يدشن توزيع تقويما فلكيا خاصا بمحافظة مأرب اعتمد معايبر دقيقة وحديثة مؤسسة توكل كرمان تكشف عن قبول أكثر من 5 ألف طالب من 13 جنسية لدراسة اللغة الانجليزية ضمن برنامج دبلوم تأهيل الشباب لسوق العمل أسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن الأخصائية النفسية "منى شطا" توضح أسباب الاضطرابات السلوكية والنفسية عند الأطفال أصول وعقارات روسيا في الخارج تفجر أزمة مع الغرب وموسكو تحذر اندلاع معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في عدة جبهات بمحافظة الجوف شاهد صور السفينة ''مارلين لواندا'' وهي تحترق تثير غضب واسع داخل بريطانيا وتكشف عن ضعف يتعلق بالقوات البحرية.. ولندن أمام خيارات اخرى تعرف على أكثر المحافظات تسجيلا لحالات الإنتحار خلال 2023 3 محاور لإنهاء الحرب في غزة.. منها تغيير محمود عباس خطوات اجتثاث وبطريقة مذهلة…. روسيا تفاجئ الغرب و تدخل النيجر بديل لفرنسا
كشفت مؤسسة توكل كرمان عن بعض إنجازاتها في برنامج قيادات من أجل المستقبل خلال عام 2023 .
وقالت المؤسسة في بلاغ صحفي وصل مأرب برس نسخة منه ان البرنامج استقبل
خلال العام 2023، الدفعة الخامسة حيث انضمَّ 3000 طالب وطالبة من 13 جنسية مختلفة حصلوا على منحة كاملة من المؤسسة.
بالاضافة إلى 2000 طالب وطالبة تم قبولهم في المنح الجزئية .
وأضافت مؤسسة توكل كرمان انه تم إعلان تقديم المنحة الجزئية الأولى والمنحة الجزئية الثانية لدراسة اللغة الإنجليزية لمختلف الجنسيات، وذلك كخطوة أساسية نحو تطوير مهارات الشباب اللغوية والمعرفية.
واضاف البلاغ " وفي مسعى لتمكين شبابنا وإعدادهم لسوق العمل، نفخر بإتمام ست دورات ضمن "دبلوم تأهيل الشباب لسوق العمل"، بالإضافة إلى إتمام ثلاث دورات في "دبلوم الديمقراطية وبناء السلام".