مؤسسة توكل كرمان تكشف عن قبول أكثر من 5 ألف طالب من 13 جنسية لدراسة اللغة الانجليزية ضمن برنامج دبلوم تأهيل الشباب لسوق العمل

الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مؤسسة توكل كرمان عن بعض إنجازاتها في برنامج قيادات من أجل المستقبل خلال عام 2023 .

وقالت المؤسسة في بلاغ صحفي وصل مأرب برس نسخة منه ان البرنامج استقبل

خلال العام 2023، الدفعة الخامسة حيث انضمَّ 3000 طالب وطالبة من 13 جنسية مختلفة حصلوا على منحة كاملة من المؤسسة.

بالاضافة إلى 2000 طالب وطالبة تم قبولهم في المنح الجزئية .

وأضافت مؤسسة توكل كرمان انه تم إعلان تقديم المنحة الجزئية الأولى والمنحة الجزئية الثانية لدراسة اللغة الإنجليزية لمختلف الجنسيات، وذلك كخطوة أساسية نحو تطوير مهارات الشباب اللغوية والمعرفية.

واضاف البلاغ " وفي مسعى لتمكين شبابنا وإعدادهم لسوق العمل، نفخر بإتمام ست دورات ضمن "دبلوم تأهيل الشباب لسوق العمل"، بالإضافة إلى إتمام ثلاث دورات في "دبلوم الديمقراطية وبناء السلام".