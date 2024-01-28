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أسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن

الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد بتاريخ 28/01/2024

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار               528

بيع الدولار                 530

شراء السعودي            140

بيع السعودي               140.50

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1584

بيع الدولار                  1590

شراء السعودي             417

بيع السعودي                419

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