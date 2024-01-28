أسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد بتاريخ 28/01/2024
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 528
بيع الدولار 530
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1584
بيع الدولار 1590
شراء السعودي 417
بيع السعودي 419