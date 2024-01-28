أسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن الأخصائية النفسية "منى شطا" توضح أسباب الاضطرابات السلوكية والنفسية عند الأطفال أصول وعقارات روسيا في الخارج تفجر أزمة مع الغرب وموسكو تحذر اندلاع معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في عدة جبهات بمحافظة الجوف شاهد صور السفينة ''مارلين لواندا'' وهي تحترق تثير غضب واسع داخل بريطانيا وتكشف عن ضعف يتعلق بالقوات البحرية.. ولندن أمام خيارات اخرى تعرف على أكثر المحافظات تسجيلا لحالات الإنتحار خلال 2023 3 محاور لإنهاء الحرب في غزة.. منها تغيير محمود عباس خطوات اجتثاث وبطريقة مذهلة…. روسيا تفاجئ الغرب و تدخل النيجر بديل لفرنسا كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز قبالة السواحل نيجيريا تتخطى الكاميرون وتضرب موعدا مع أنغولا في ربع نهائي كأس إفريقيا
قالت الأخصائية النفسية منى شطا، خبيرة العلاقات الأسرية وتعديل السلوك، إن الاضطرابات السلوكية والنفسية عند الأطفال هي مجموعة من المشكلات التي تؤثر على سلوك الطفل ومشاعره وأفكاره، ويمكن أن تؤدي إلى صعوبات في الدراسة أو التفاعل مع الآخرين أو العناية بالذات.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الاضطرابات السلوكية والنفسية عند الأطفال، منها، العوامل الوراثية.. والتي من الممكن أن تلعب الجينات فيها دورًا في زيادة خطر الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب والقلق. وبينت أن العوامل البيئية تؤدي إلى تعرض الطفل للتوتر أو العنف أو الإهمال، وهي الأخرى تسهم في زيادة خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية.
وأضافت: "كذلك لدينا العوامل الطبية، ويمكن أن تؤدي بعض المشكلات الطبية، مثل اضطرابات الغدد الصماء أو اضطرابات الدماغ، إلى الإصابة بالاضطرابات النفسية".
ونوهت شطا إلى أن الأعراض التي قد تشير إلى وجود اضطراب سلوكي أو نفسي عند الطفل تشمل، التغيرات في السلوك أو المزاج، مثل العدوانية أو الانسحاب أو الاكتئاب أو القلق. وكذلك المشاكل في الأداء المدرسي، مثل صعوبة التركيز أو التعلم أو الأداء المدرسي.
وأوضحت أن التدخل المبكر أمر مهم في علاج الاضطرابات السلوكية والنفسية عند الأطفال، حيث يمكن أن يساعد في منع تطور المشكلات بشكل أكبر، موضحة أن العلاج يعتمد على نوع الاضطراب، وقد يشمل العلاج النفسي أو الأدوية أو العلاج السلوكي أو غيرها من العلاجات.
وأكدت على أهمية دور الأسرة في الوقاية من الاضطرابات السلوكية والنفسية عند الأطفال، وذلك من خلال عدة نقاط هي، توفير بيئة آمنة ومحبة وراعية, التواصل مع الطفل بشكل فعال، وضع حدود واضحة، الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية للطفل.
وخلصت شطا إلى أن الاضطرابات السلوكية والنفسية عند الأطفال يمكن أن تكون مشكلة خطيرة، ولكن من خلال التدخل المبكر والدعم من الأسرة والمجتمع، يمكن أن يتحسن سلوك الطفل وتطوره.