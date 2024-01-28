أصول وعقارات روسيا في الخارج تفجر أزمة مع الغرب وموسكو تحذر اندلاع معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في عدة جبهات بمحافظة الجوف شاهد صور السفينة ''مارلين لواندا'' وهي تحترق تثير غضب واسع داخل بريطانيا وتكشف عن ضعف يتعلق بالقوات البحرية.. ولندن أمام خيارات اخرى تعرف على أكثر المحافظات تسجيلا لحالات الإنتحار خلال 2023 3 محاور لإنهاء الحرب في غزة.. منها تغيير محمود عباس خطوات اجتثاث وبطريقة مذهلة…. روسيا تفاجئ الغرب و تدخل النيجر بديل لفرنسا كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز قبالة السواحل نيجيريا تتخطى الكاميرون وتضرب موعدا مع أنغولا في ربع نهائي كأس إفريقيا انطلاق أعمال ندوة اليمن إنقاذ وطن رؤية من الداخل فياريال يسحق برشلونة بخماسية
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو سترد بشكل مناسب وفعال على أي محاولات من قبل الدول الغربية لمصادرة العقارات والأصول الروسية.
ونقلت وكالة "نوفوستي" اليوم الأحد عن مصدر في الخارجية الروسية قوله: "لقد تحدثنا أكثر من مرة عن عدم شرعية الإجراءات القسرية الانفرادية التي اتخذتها الدول الغربية فيما يتعلق بالممتلكات الروسية في الخارج. وقد أشرنا مرارا إلى أن الاستيلاء على الممتلكات الروسية غير قانوني وينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول".
وأضاف المصدر أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن وصفها إلا بأنها تطاول صارخ على العقارات السيادية وسرقة صريحة ومبتذلة من قبل مجموعة من الدول لممتلكات دولة أخرى".
وأكد المصدر في الخارجية الروسية أن دول "الغرب الجماعي" يجب ألا يساورها أدنى شك في أن "أي محاولات منها لمصادرة العقارات الروسية، فضلا عن الأصول الأخرى، ستقابل برد مناسب وفعال".
وفي وقت سابق حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن موسكو ستتخذ تدابير مماثلة في حال تنفيذ التهديدات الغربية ومصادرة الأصول الروسية في دول العقوبات.