أصول وعقارات روسيا في الخارج تفجر أزمة مع الغرب وموسكو تحذر

الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو سترد بشكل مناسب وفعال على أي محاولات من قبل الدول الغربية لمصادرة العقارات والأصول الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" اليوم الأحد عن مصدر في الخارجية الروسية قوله: "لقد تحدثنا أكثر من مرة عن عدم شرعية الإجراءات القسرية الانفرادية التي اتخذتها الدول الغربية فيما يتعلق بالممتلكات الروسية في الخارج. وقد أشرنا مرارا إلى أن الاستيلاء على الممتلكات الروسية غير قانوني وينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول".

وأضاف المصدر أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن وصفها إلا بأنها تطاول صارخ على العقارات السيادية وسرقة صريحة ومبتذلة من قبل مجموعة من الدول لممتلكات دولة أخرى".

وأكد المصدر في الخارجية الروسية أن دول "الغرب الجماعي" يجب ألا يساورها أدنى شك في أن "أي محاولات منها لمصادرة العقارات الروسية، فضلا عن الأصول الأخرى، ستقابل برد مناسب وفعال".

وفي وقت سابق حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن موسكو ستتخذ تدابير مماثلة في حال تنفيذ التهديدات الغربية ومصادرة الأصول الروسية في دول العقوبات.