اندلاع معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في عدة جبهات بمحافظة الجوف

الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 320

قالت مصادر عسكرية اليوم الاحد ام معارك عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي على امتداد عدة جبهات بمحافظة الجوف شرقي البلاد.

المصادر ذكرت لمأرب برس ان المعارك تدور في جبهات "الأجاشر" و"الأبتر" و"طيبة الاسم" واليتمة" و"الغريميل".

وامس السبت افادت مصادر مارب برس بشن المليشيات الحوثية هجوما مباغتا على مواقع قوات العمالقة بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب القريبة من محافظة الجوف، وتم كسره.