أصول وعقارات روسيا في الخارج تفجر أزمة مع الغرب وموسكو تحذر اندلاع معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في عدة جبهات بمحافظة الجوف شاهد صور السفينة ''مارلين لواندا'' وهي تحترق تثير غضب واسع داخل بريطانيا وتكشف عن ضعف يتعلق بالقوات البحرية.. ولندن أمام خيارات اخرى تعرف على أكثر المحافظات تسجيلا لحالات الإنتحار خلال 2023 3 محاور لإنهاء الحرب في غزة.. منها تغيير محمود عباس خطوات اجتثاث وبطريقة مذهلة…. روسيا تفاجئ الغرب و تدخل النيجر بديل لفرنسا كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز قبالة السواحل نيجيريا تتخطى الكاميرون وتضرب موعدا مع أنغولا في ربع نهائي كأس إفريقيا انطلاق أعمال ندوة اليمن إنقاذ وطن رؤية من الداخل فياريال يسحق برشلونة بخماسية
قالت مصادر عسكرية اليوم الاحد ام معارك عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي على امتداد عدة جبهات بمحافظة الجوف شرقي البلاد.
المصادر ذكرت لمأرب برس ان المعارك تدور في جبهات "الأجاشر" و"الأبتر" و"طيبة الاسم" واليتمة" و"الغريميل".
وامس السبت افادت مصادر مارب برس بشن المليشيات الحوثية هجوما مباغتا على مواقع قوات العمالقة بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب القريبة من محافظة الجوف، وتم كسره.