تعرف على أكثر المحافظات تسجيلا لحالات الإنتحار خلال 2023

الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 416

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية تسجيل 148 حالة انتحار من مختلف الفئات العمرية في المحافظات المحررة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 23 حالة شروع في الانتحار.

وحسب الإحصائية السنوية الصادرة عن شرطة المحافظات المحررة حول حوادث الانتحار المسجلة خلال العام الماضي 2023م فقد توزعت تلك الحوادث على المحافظة وفقآ لما يلي: "محافظة تعز 44 حالة انتحار، محافظة مأرب 25 حالة انتحار، العاصمة المؤقتة عدن 24 حالة، محافظة شبوة 15حالة، وحضرموت الوادي والصحراء 10 حالات، و9 حالات بمحافظة أبين، و 8 حالات انتحار في محافظة حضرموت الساحل و6 حالات في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى 5 حالات في محافظة الضالع، و2 في المهرة".

وتوزعت حوادث الشروع في الانتحار على النحو الاتي العاصمة المؤقتة عدن 7 حالات، ومحافظة تعز 6 حالات، و3 حالات في محافظة مأرب، و2 بمحافظة المهرة، و2 انتحار بمحافظة الضالع، بالإضافة إلى حالة في محافظة الحديدة وحالة بمحافظة شبوة، وأخرى بمحافظة حضرموت الساحل، وفق موقع وزارة الداخلية.

ووفقا للتقرير السنوي عن الحوادث غير الجنائية الصادرة عن قطاع الامن والشرطة بوزارة الداخلية فقد كانت الأمراض والعاهات النفسية سببا في عدد من وقوع تلك الحالات ،فيما كان ضعف الوازع الديني والأخلاقي سببا في معظم حالات الانتحار المسجلة العام الفائت مع توافر خلافات أسرية وضعف تكوين الشخصية وتدني مستوى الوعي والإدراك لعظمة الجرم المرتكب في اللجوء لتلك الطرق في الهروب من مواجهة أعراض وقضايا الحياة ومشاكلها وأعبائها، حسب الوزارة.