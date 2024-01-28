نيجيريا تتخطى الكاميرون وتضرب موعدا مع أنغولا في ربع نهائي كأس إفريقيا

الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بلغ المنتخب النيجيري الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار بفوزه على نظيره الكاميروني بهدفين دون رد يوم السبت في الدور ثمن النهائي.

ويدين المنتخب النيجيري بالفضل في هذا الفوز والتأهل للاعبه أديمولا لوكمان الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 36 و90.

وتلعب نيجيريا في الدور ربع النهائي مع أنغولا التي تأهلت على حساب ناميبيا بفوزها عليها بثلاثية دون رد.

وستقام مواجهة نيجيريا وأنغولا الجمعة المقبل على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" في أبيدجان