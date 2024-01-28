فياريال يسحق برشلونة بخماسية

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تلقّى برشلونة الإسباني هزيمة جديدة في الليغا على يد فياريال بخمسة أهداف لثلاثة لحساب الجولة الـ21، السبت 27 جانفي.
وبهذه الهزيمة، يتراجع البرسا إلى المركز الثالث بـ44 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدّر ريال مدريد، و8 نقاط عن صاحب المركز الثاني جيرونا. في المقابل، ارتقى فياريال إلى المركز الـ14 بـ23 نقطة.
وشهدت المباراة سيناريو مثيرا، حيث تقدّم فياريال بهدفين قبل أن يعود البرسا للتعديل ثم التقدّم في الشوط الثاني، إلّا أنّ الغواصات الصفراء تمسّكت بالفوز وسجّلت التعادل ثم هدفين بعد الدقيقة الـ90.
وتتواصل هزائم تشافي مع البرسا وأرقامه السلبية، حيث بات المدرّب الإسباني الأكثر هزائم على رأس برشلونة بـ26 خسارة.