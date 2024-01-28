تشافي يعلن الرحيل عن برشلونة

الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلن تشافي هيرنانديز رحيله عن برشلونة في نهاية الموسم، على خلفية تتالي النتائج السلبية للفريق، وآخرها الخسارة أمام فياريال مساء السبت بخماسية على أرضية ميدانه.

وقال تشافي في تصريحات نقلها فريقه على منصة إكس: “أريد الإعلان أنّني في الثلاثين من جوان القادم لن أستمر مدرّبا لنادي برشلونة، أعتقد أنّ الوضع يحتاج إلى تغيير، لا يمكن أن أسمح بالوضع الحالي”.

وعلى الرغم من تدنّي النتائج، إلّا أنّ إدارة البرسا تمسّكت بالمدرب ولم تتأثّر بدعوات الجماهير إلى إقالته الليلة، لكن تشافي يعتبر أنّه لم يعد قادرا على إفادة فريقه.

وتعرّض برشلونة لثلاث هزائم هذا الموسم في الليغا، دون اعتبار خسائر السوبر وكأس الملك. ويحتلّ البرسا المركز الثالث في الليغا بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدّر. وما يزال برشلونة ينافس في دوري أبطال أوروبا، حيث يستعدّ لمواجهة نابولي الإيطالي.