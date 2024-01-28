فياريال يسحق برشلونة بخماسية تشافي يعلن الرحيل عن برشلونة مصر تتوّج بكأس إفريقيا لكرة اليد سرقة أدبية تُلاحق الروائية التركية أليف شفق مكالمة غاضبة من عادل إمام إلى باسم يوسف.. ما الحكاية؟ واشنطن تطلب من بكين الضغط على طهران لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر الحكومة تطالب بتحرك دولي حازم لردع مليشيا الحوثي ووقف هجماتها على السفن التجارية مليشيا الحوثي تنهب 600 مليار ريال من ممتلكات وأراضي المواطنين ليندركينج: لا سلام في اليمن مع تهديد الحوثي لاقتصاد العالم لأول مرة.. بريطانيا تندد بالإنقلاب الحوثي في اليمن
أعلن تشافي هيرنانديز رحيله عن برشلونة في نهاية الموسم، على خلفية تتالي النتائج السلبية للفريق، وآخرها الخسارة أمام فياريال مساء السبت بخماسية على أرضية ميدانه.
وقال تشافي في تصريحات نقلها فريقه على منصة إكس: “أريد الإعلان أنّني في الثلاثين من جوان القادم لن أستمر مدرّبا لنادي برشلونة، أعتقد أنّ الوضع يحتاج إلى تغيير، لا يمكن أن أسمح بالوضع الحالي”.
وعلى الرغم من تدنّي النتائج، إلّا أنّ إدارة البرسا تمسّكت بالمدرب ولم تتأثّر بدعوات الجماهير إلى إقالته الليلة، لكن تشافي يعتبر أنّه لم يعد قادرا على إفادة فريقه.
وتعرّض برشلونة لثلاث هزائم هذا الموسم في الليغا، دون اعتبار خسائر السوبر وكأس الملك. ويحتلّ البرسا المركز الثالث في الليغا بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدّر. وما يزال برشلونة ينافس في دوري أبطال أوروبا، حيث يستعدّ لمواجهة نابولي الإيطالي.