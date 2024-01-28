مصر تتوّج بكأس إفريقيا لكرة اليد

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توّج المنتخب المصري بكأس أمم إفريقيا لكرة اليد إثر فوزه في الدور النهائي على الجزائر بنتيجة 29 مقابل 21، السبت 27 جانفي.
ويعدّ هذا اللقب القاري الثاني على التوالي والتاسع في تاريخ منتخب مصر، ليواصل بسط سيطرته على اليد الإفريقية في السنوات الأخيرة في ظل تراجع المنتخب التونسي المنافس الأبرز والأكثر تتويجا بعشرة ألقاب.
وتأهّلت مصر بفضل هذا التتويج إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024، بفضل جيل قوي ذي مستوى عالمي على غرار محمد سند، علي زين، يحيى الدرع، ويحيى خالد.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى البطولة في المركز الثالث بعد الفوز على الرأس الأخضر، وينتظر الملحق العالمي للمنافسة على التأهّل إلى الأولمبياد.