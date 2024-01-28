واشنطن تطلب من بكين الضغط على طهران لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 281

طلبت واشنطن من بكين التوسط لحمل الحوثيين على وقف هجماتهم على السفن في الممرات الملاحية. وأعلنت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض السبت أن الولايات المتحدة طلبت من الصين استخدام “نفوذها” لدى إيران بهدف “وقف” هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وأضافت: “أبلغتنا بكين أنها تبحث الموضوع مع إيران، لكننا نرى ما يحصل في الوقائع، ويبدو أن هذه الهجمات مستمرة”، لافتةً إلى أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان أثار هذه القضية خلال مباحثات أجراها للتو في بانكوك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قوله إن سوليفان ضغط على وزير الخارجية الصيني وانغ يي لاستخدام نفوذ بكين للمساعدة في كبح دعم إيران لجماعة الحوثيين.

وذكر المسؤول أن بكين قالت لواشنطن إنها تثير هذه المسألة مع طهران، مضيفا أن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا ما كانت الصين تفعل ذلك ومدى فاعلية ذلك التواصل.