فياريال يسحق برشلونة بخماسية تشافي يعلن الرحيل عن برشلونة مصر تتوّج بكأس إفريقيا لكرة اليد سرقة أدبية تُلاحق الروائية التركية أليف شفق مكالمة غاضبة من عادل إمام إلى باسم يوسف.. ما الحكاية؟ واشنطن تطلب من بكين الضغط على طهران لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر الحكومة تطالب بتحرك دولي حازم لردع مليشيا الحوثي ووقف هجماتها على السفن التجارية مليشيا الحوثي تنهب 600 مليار ريال من ممتلكات وأراضي المواطنين ليندركينج: لا سلام في اليمن مع تهديد الحوثي لاقتصاد العالم لأول مرة.. بريطانيا تندد بالإنقلاب الحوثي في اليمن
طلبت واشنطن من بكين التوسط لحمل الحوثيين على وقف هجماتهم على السفن في الممرات الملاحية. وأعلنت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض السبت أن الولايات المتحدة طلبت من الصين استخدام “نفوذها” لدى إيران بهدف “وقف” هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وأضافت: “أبلغتنا بكين أنها تبحث الموضوع مع إيران، لكننا نرى ما يحصل في الوقائع، ويبدو أن هذه الهجمات مستمرة”، لافتةً إلى أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان أثار هذه القضية خلال مباحثات أجراها للتو في بانكوك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قوله إن سوليفان ضغط على وزير الخارجية الصيني وانغ يي لاستخدام نفوذ بكين للمساعدة في كبح دعم إيران لجماعة الحوثيين.
وذكر المسؤول أن بكين قالت لواشنطن إنها تثير هذه المسألة مع طهران، مضيفا أن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا ما كانت الصين تفعل ذلك ومدى فاعلية ذلك التواصل.