فياريال يسحق برشلونة بخماسية تشافي يعلن الرحيل عن برشلونة مصر تتوّج بكأس إفريقيا لكرة اليد سرقة أدبية تُلاحق الروائية التركية أليف شفق مكالمة غاضبة من عادل إمام إلى باسم يوسف.. ما الحكاية؟ واشنطن تطلب من بكين الضغط على طهران لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر الحكومة تطالب بتحرك دولي حازم لردع مليشيا الحوثي ووقف هجماتها على السفن التجارية مليشيا الحوثي تنهب 600 مليار ريال من ممتلكات وأراضي المواطنين ليندركينج: لا سلام في اليمن مع تهديد الحوثي لاقتصاد العالم لأول مرة.. بريطانيا تندد بالإنقلاب الحوثي في اليمن
أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، السبت، أنه لا سلام في اليمن أو المنطقة في ظل تهديد الحوثي اقتصاد العالم.
وقال بأنه يتوجب على الحوثيين إدراك أنه لا يمكن تحقيق سلام بينما يهددون اقتصاد العالم.
وأضاف أن ما يفعله الحوثيون يعقد جهود نقل الإمدادات لقطاع غزة حد وصفه.