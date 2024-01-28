ليندركينج: لا سلام في اليمن مع تهديد الحوثي لاقتصاد العالم

الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، السبت، أنه لا سلام في اليمن أو المنطقة في ظل تهديد الحوثي اقتصاد العالم.

وقال بأنه يتوجب على الحوثيين إدراك أنه لا يمكن تحقيق سلام بينما يهددون اقتصاد العالم.

وأضاف أن ما يفعله الحوثيون يعقد جهود نقل الإمدادات لقطاع غزة حد وصفه.