فياريال يسحق برشلونة بخماسية تشافي يعلن الرحيل عن برشلونة مصر تتوّج بكأس إفريقيا لكرة اليد سرقة أدبية تُلاحق الروائية التركية أليف شفق مكالمة غاضبة من عادل إمام إلى باسم يوسف.. ما الحكاية؟ واشنطن تطلب من بكين الضغط على طهران لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر الحكومة تطالب بتحرك دولي حازم لردع مليشيا الحوثي ووقف هجماتها على السفن التجارية مليشيا الحوثي تنهب 600 مليار ريال من ممتلكات وأراضي المواطنين ليندركينج: لا سلام في اليمن مع تهديد الحوثي لاقتصاد العالم لأول مرة.. بريطانيا تندد بالإنقلاب الحوثي في اليمن
نددت بريطانيا لاول مرة بشدة بالإنقلاب الحوثي على الدولة منذ سنوات عقب استهداف سفينة تجارية لها بمدخل باب المندب.
ووصفت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية الحوثيين بالإنقلاب معتبرة انهم استولوا بشكل غير قانوني على السلطة في أجزاء من اليمن في 2014م وتسببوا في تقويض الاقتصاد والاستقرار السياسي في اليمن .
واعتبرت الوزارة في بيان مقتضب لها نشرته في حسابها الرسمي على منصة أكس أن “الحوثيين استولوا بشكل غير قانوني على السلطة في أجزاء من اليمن في 2014م ومنذ ذلك الحين، تسببوا في تقويض الاقتصاد والاستقرار السياسي في اليمن، وارتكبوا العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد أبناء الشعب اليمني”.
وأكد أن “الحوثيين بمهاجمتهم للسفن في البحر الأحمر، فإنهم يعيقون مساعدات حيوية ويحولون دون وصولها إلى اليمن الذي يعتمد على الواردات الغذائية مشيرا إلى أن المساعدات البريطانية تساهم في توفير الغذاء لحوالي 100,000 يمني شهرياً”.
ولفت البيان إلى أن “هجمات الحوثيين تعرض حياة أبرياء للخطر، وتهدد استقرار المنطقة، وتضر الاقتصاد العالمي حد وصف البيان البربطاني.