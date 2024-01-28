مراسلة ألمانية تصور العصابة الحوثية بالدكتاتورية..تعرف كشفها أعمال الحوثيين بصنعاء

الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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صورت مراسلة تلفزيونية المانية، وصلت الى اليمن مؤخرا، النظام الحوثي بالدكتاتور المستبد.

وقالت مراسلة القناة التلفزيونية الثانية (ZDF) غولينه اتاي إن مليشيا الحوثي تعيش على الدعاية والتعبئة الطائفية وعلى الحرب والكراهية”.

وأضافت غولينه اتاي، وهي صحفية ألمانية من أصول إيرانية “بعد الذي عايشته شمال اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أستطيع القول إن الوضع هناك أكثر من مجرد نظام ديكتاتوري مستبد. وأردفت بالقول “فالناس كانوا خائفين بشكل لا يُصدق من التحدث معنا.

ونحن كفريق تلفزيوني كنا هناك لمدة أسبوع تقريباً وكأننا مسجونين في قبضة أمن الحوثيين”. واكدت بانها وفريقها لم تكن قادرة على الخروج من الفندق لجلب الطعام وانهم سرعان ما اتضح لهم أن الحركة الحوثية تعيش “حقاً على الدعاية والتلقين العقائدي، وعلى الحرب والكراهية”.

وأوضحت المراسلة التلفزيونية الحاصلة على درجة الماجستير في العلوم السياسية والدراسات الإسلامية بالقول “يمكنك ملاحظة ذلك بشكل خاص من خلال مظاهرات يوم الجمعة والتي تُعد كإشارة موجهة ضد الغرب وأن هناك حرب جديدة ضد الغرب أو كما يطلق عليها الحوثيون حرب عالمية جديدة”.

وذكرت غولينه اتاي التي كانت تتحدث لقناتها التلفزيونية من مدينة عدن جنوبي البلاد بان مليشيا الحوثي “تفتخر كثيراً بحربها في البحر الأحمر، وأنهم احتجزوا سفينة الشحن غالاكسي واخذوا طاقم السفينة كرهائن”. وربطت المراسلة بين تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر، وحالة التذمر الشعبي المتنامي ضد الجماعة شمالي البلاد مضيفة “يتضح