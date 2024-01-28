رغم رفع الراية البيضاء إسرائيليون يقتلون بدم بارد سيدة فلسطينية وهي تمسك بيد حفيدها، وسط تجمع من المدنيين

الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_س أن أن

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منذ انطلاق العدوان على غزة أكتوبر الماضي، تتزايد مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقد تم تداول مشهد مؤثر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة استشهاد سيدة فلسطينية وهي تمسك بيد حفيدها، وسط تجمع من المدنيين الذين كانوا يحملون الرايات البيضاء أثناء نزوحهم من حي الرمال في مدينة غزة للفرار من المعارك والقصف الإسرائيلي في منطقتهم.

ووفقا لتحقيق صحفي أجرته شبكة “سي إن إن”، فقد قضت عائلة خريس أسابيع في التفكير في ما إذا كانت ستتخذ قرار النزوح أم لا، خاصة مع تقدم القوات الإسرائيلية إلى حي الرمال في مدينة غزة.

شهادات حيّة :

أمضت أسرتهما أسابيع في التفكير في الفرار أم لا، مع دخول القوات الإسرائيلية إلى حي الرمال في مدينة غزة، وكانت الدبابات تمر أمام باب منزلهم الأمامي وأصوات القنابل والطائرات بدون طيار وإطلاق النار تدوي في كل مكان حولهم.

وبعد ليلتين من القصف العنيف الذي ظنا أنه قد يدمر منزلهما، قررا أن عليهما الرحيل. “لقد استيقظنا في 12 نوفمبر، وهو اليوم الذي لن أنساه طوال حياتي. وقالت سارة، البالغة من العمر 18 عامًا، لشبكة CNN في مقابلة أجريت معها مؤخرًا، وهي تحبس دموعها: “أتذكر كل التفاصيل فيه، الدقائق والساعات والثواني”.

قالت إن ذلك الصباح كان فوضويًا. وتحصن أكثر من 20 شخصا من الأقارب والجيران في منزلهم مع تفاقم الحرب.

كانت هالة، والدة سارة، البالغة من العمر 57 عامًا، تركز دائمًا على رعاية الجميع باستثناء نفسها، حيث قامت بإعداد وجبة إفطار سريعة وسط موجة من تعبئة الحقائب وخصصت وقتًا للصلاة.

وفجأة، سمعوا جيرانهم في الخارج يصرخون بأن طريق الإخلاء قد تم تنظيمه: “تعالوا، اخرجوا، هيا، اخرجوا!” وقالت سارة: “كانت والدتي هي كل حياتي. وكانت حياة أمي مكرسة لي ولإخوتي وأبي.

وبالنسبة لأحفادها، كانت تيتا المحبة”. والشيء التالي الذي عرفته سارة هو أنهم ارتدوا الأحذية واندفعوا خارجًا من الباب. ودخلت في جدال قصير مع والدتها – وهي الآن تتألم من إعادة فرز الأصوات – حول ما إذا كان يمكنها مساعدتها في حمل حقيبتها. ثم كانوا في الشارع بالخارج، وانضموا إلى موجة من الأشخاص الآخرين الذين رفعوا الأعلام البيضاء: رمز عالمي للاستسلام.

في المقدمة، متقدّمة على الآخرين ببضع خطوات، كانت هالة تسير مع حفيدها تيم، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 4 سنوات، ممسكين بأيديهما أثناء سيرهما في شارع مليء بالحطام، وفي يده الأخرى علم أبيض. وبعد ثوانٍ، انطلقت رصاصة فسقطت هالة على الأرض.

أمل ملاحقة القتلة تم التقاط تلك اللحظة التي لا يمكن تصورها بالكاميرا. ظهر الفيديو في وقت سابق من هذا الشهر في تقرير لموقع Middle East Eye الإخباري ومقره المملكة المتحدة. مشاهدته تجعل سارة وإخوتها يشعرون بالمرض.

تقول سارة ” كان من المقرر أن تبلغ والدتي 58 عامًا في 30 ديسمبر، وسيكون معها حفيدها.

فلماذا تطلق النار عليها؟ ماذا بينك وبينها؟ لقد جعلتمنا نشعر بأن المغادرة آمنة، وكانت لدينا أعلام بيضاء في أيدينا وفقًا للتعليمات”.

إن وجود لقطات مقتل هالة هو نعمة ونقمة، كما يقول أطفالها، الذين تحدثوا مع شبكة سي إن إن من غزة وتركيا.

ويأملون أن يكون ذلك بمثابة دليل في تحقيق مستقبلي محتمل في وفاتها. لكن، من ناحية أخرى، يقولون إن ذلك أجبرهم على إعادة إحياء اليوم المدمر الذي سُرقت منهم والدتهم مرارًا وتكرارًا، والبحث عن أدلة للأسئلة التي يخشون أنها لن يتم الرد عليها أبدًا.

وقالت سارة لشبكة CNN في مقابلة من إسطنبول، حيث انضمت إلى خطيبها التركي بعد الفرار عبر معبر رفح: “لقد جعلتنا نشعر بأن الوضع آمن للمغادرة، وكانت لدينا أعلام بيضاء في أيدينا حسب التعليمات”.

“لا أحد يعرف. لا أحد يعرف.” وتقول سارة وبقية أفراد عائلتها إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على هالة على الرغم مما وصفوه بالاتفاق على توفير ممر آمن لهم للخروج من الحي المحاصر. «كانت أمي كل حياتي؛ لقد كانت صديقتي وكل شيء بالنسبة لي. قالت سارة وهي تتصفح الصور العائلية وهي تحبس دموعها: “لم أفعل أي شيء دون استشارتها أو أخذ رأيها، كانت معي في كل خطوة”.

“كان لدينا جميعًا خطط وأحلام وأهداف، وكان ذلك كله يشمل والدتي. لقد سرقوا منا والدتنا، وكل هذه الأحلام تلاشت الآن”. وقالت نور، وهي إحدى بنات هالة الأخرى، والمقيمة في رفح، إنها توسلت إلى والدتها منذ أسابيع لكي تهرب، لكنها رفضت، خوفاً من احتمال نجاتها هي وبقية أفراد الأسرة من الرحلة جنوباً وسط تقارير تفيد بأن مناطق الإخلاء قد تم تطهيرها . يضرب .

وكان نور قد فر بعد أن أسقط الجيش الإسرائيلي منشورات تحث سكان مدينة غزة على الإخلاء إلى الجنوب في منتصف أكتوبر. كان لدينا جميعًا خطط وأحلام وأهداف، وكان كل ذلك يشمل والدتي.

لقد سرقوا منا والدتنا، وكل هذه الأحلام تلاشت الآن”. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على ادعاءات الأسرة، لكن صور الأقمار الصناعية والصور من نفس الفترة التي استعرضتها شبكة سي إن إن تظهر أن القوات الإسرائيلية كانت متمركزة في المنطقة، بما في ذلك مدرسة على بعد 200 متر فقط (حوالي 650 قدمًا) أسفل الطريق، غرب المكان الذي قتلت فيه هالة. وقالت عائلة هالة إن الدبابات تمركزت أيضاً على الطريق أمامها باتجاه الجنوب.

وتقول عائلة خريس إنها أُبلغت بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نظمت طريقاً للإخلاء على طريق يمتد جنوباً، لكن أثناء فرارهم، تغيرت الرسالة باتجاه الشرق.

لم تسمع هالة الصيحات التي تطالبها بالرجوع إلا بعد فوات الأوان.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لم توافق قط على المساعدة في عملية الإجلاء، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها العائلات في الحصول على معلومات واضحة حول كيفية الهروب.

وقالت المنظمة الإنسانية في بيان: “بالنظر إلى مدى خطورة الوضع وعدم أمانه وما زال، ليس من ضمن دور اللجنة الدولية إعطاء تعليمات بشأن الإجلاء، لأننا لن نكون قادرين على ضمان سلامتهم”. “بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق الأطراف المتحاربة مسؤولية ضمان المرور الآمن للمدنيين بغض النظر عن ترتيبات الإجلاء أو المناطق الآمنة أو فترات التوقف لأسباب إنسانية. وحتى لو اختار الناس البقاء، فإنهم سيبقون محميين”.

قصة الطريقة التي قررت بها عائلة خريس الفرار تلقي الضوء على الارتباك الذي يكتنف خطط الإخلاء والخيارات المستحيلة التي اضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى اتخاذها مع اقتراب القتال من منازلهم، مما أدى إلى تحطيم الحياة وتفكيك العائلات وتدمير الأحلام للمستقبل.

سيناريو يتكرر ومقطع مقتل هالة هو واحد من عدد متزايد من المقاطع التي تظهر مدنيين عزل يحملون أعلامًا بيضاء يُقتلون بالرصاص في غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، إنه يحقق في تسع حوادث من هذا القبيل. وقد فحصت CNN أربع حالات، بما في ذلك حالة هالة خريس. قامت CNN بمحاولات متعددة للجلوس مع جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF) لمشاركة النتائج التي توصلت إليها.

وقالوا لشبكة CNN يوم الجمعة إن “الحادث قيد التحقيق”، وعندما تم الضغط عليهم أكثر، قالوا إنهم كانوا يشيرون إلى المواصي.

ولم يذكروا ما إذا كان يتم التحقيق في الحوادث الأخرى. ووقع الحادث في المواصي، وهي بلدة ساحلية في جنوب قطاع غزة تم تصنيفها في السابق على أنها “منطقة آمنة” من قبل الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان رمزي أبو سحلول (51 عاما) من بين مجموعة من خمسة رجال رافعين أيديهم ويلوحون بعلم أبيض.

وقال سحلول للصحفي الفلسطيني أحمد حجازي، إنهم كانوا يحاولون العودة إلى المنزل الذي احتجز فيه الجنود الإسرائيليون شقيقه للمطالبة بإطلاق سراحه

بعد لحظات من مقابلته، قام حجازي بتصوير دبابتين إسرائيليتين من مسافة بعيدة، خلف ضفة مرتفعة، ثم أصيب سحلول برصاصة قاتلة في صدره. ويظهر تأثير القذيفة الأولى في اللقطات ويبدو أنها تأتي من اتجاه الدبابات. من بين الحوادث الأكثر انتشارًا التي نظرت فيها شبكة سي إن إن إطلاق النار على ثلاثة رهائن إسرائيليين، اعترف الجيش الإسرائيلي بقتلهم، معتقدًا خطأً أن استسلامهم كان فخًا.

وقد ادعى الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا أنه يفعل كل ما في وسعه لتجنب إيذاء المدنيين، لكن جنوده أطلقوا النار على رهائن كانوا يلوحون بعلم أبيض، منتهكين قواعد الاشتباك الخاصة بهم وأثاروا تساؤلات حول هذه الجهود. ويظهر مقطع فيديو آخر، نشرته شبكة سي إن إن سابقًا ، شابًا ملقى على الأرض بعد إطلاق النار عليه أثناء محاولته إخلاء مدينة غزة. وشوهد والده وهو يحمل علما أبيض وهو يبكي على جسده. ولا تظهر اللقطات لحظة إطلاق النار عليه، ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب CNN للتعليق.