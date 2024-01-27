حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 26 ألف شهيد

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت 27 جانفي، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 26257 شهيدا و64797 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت في بيان: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26257 شهيدا و64797 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي“.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لافتة إلى أن جنود الاحتلال، يمنعون طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. .

وأشار البيان، إلى أنه “في اليوم 113 للعدوان الصهيوني، ارتكب العدو الإسرائيلي 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأكدت الوزارة أيضا أنه “ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم”..

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أمس الجمعة استشهاد 183 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضحايا الإجمالي حينها منذ بدء الحرب إلى 26084 شهيدا. ويستمر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والاشتباكات بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة في ظل كارثة إنسانية وصحية تضرب القطاع.