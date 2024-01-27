في ظل تصعيد المليشيات في أكثر من جبهة.. وزير الدفاع يوجه برفع الجاهزية والاستعداد لأي طارئ

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري بتوحيد الجهود وحشد الطاقات ورفع وتيرة التدريب والتأهيل في مختلف المجالات، و رفع الجاهزية والاستعداد لأي طارئ في ظل تصعيد مليشيات الإرهاب الحوثية في أكثر من جبهة.



جاء ذلك خلال ترأسه ، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا موسعا لرؤساء الهيئات وقادة المناطق العسكرية ومدراء دوائر وزارة الدفاع.

ووقف الاجتماع الذي حضره عبر تقنية الاتصال المرئي رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز على تطورات الأوضاع الميدانية، وتم خلاله استعراض الموقف العسكري وتقارير موجزة لعمل هيئات ودوائر وزارة الدفاع خلال العام المنصرم 2023.

وأكد الفريق الداعري على الدقة والسرعة في تنفيذ المهام الموكلة ميدانيا وإداريا والوفاء لتضحيات شهداء وجرحى القوات المسلحة وجعل هذا الملف من أولويات العام الجديد 2024 حسب ماذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

من جهته، قال رئيس هيئة الاركان العامة إن العام الجديد سيكون عام العمل الجاد والمثابرة وتوحيد الصف والجهود للخلاص من مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، مؤكدا على ضرورة دعم القوات المسلحة لاستكمال تحرير البلاد وعودة الاستقرار للمنطقة.

حضر الاجتماع نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر ومساعد وزير الدفاع اللواء الركن صالح محمد حسن ورؤساء الهيئات وقادة المناطق العسكرية ومدراء دوائر وزارة الدفاع وعدد من القادة العسكريين.