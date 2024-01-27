اعتصام قبلي حاشد بجنوب صنعاء يثير فزع الحوثيين ويدفع الميلشيا لفرض اجراءت امنية استثنائية وتقديم تعهدات بتلبية مطالب المعتصمين

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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فرضت ميلشيا الحوثي اجراءت امنية مشددة على محيط ساحة العروض التي تتوسط ميدان السبعين بجنوب العاصمة صنعاء عقب تدشين مجاميع قبلية حاشدة من مديرية " الحدا بذمار اعتصاما مفتوحا للمطالبة بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين "عبد القوي الكميم" وعدد من التربويين، الذين تم اعتقالهم من قبل الميلشيا ولايزالون رهن الاحتجاز القسري منذ مطلع شهر أكتوبر من العام المنصرم .

وأكدت شهود عيان لـ" مأرب برس" ان مجاميع مكثفة من عناصر ميلشيا الحوثي طوقت ساحة العروض التي تتوسط ميدان السبعين بجنوب صنعاء بالتزامن مع اغلاق الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية الى الميدان وذلك عقب بدا تجمع حاشد ممثل لقبائل الحدا اعتصاما مفتوحا في ميدان السعبين لمطالبة الحوثيين بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين وعدد من زملائة التربوييين الذين اعتقلتهم الميلشيا في التاسع من شهر أكتوبر 2023م على خلفية تصدرهم لتصعيد سلمي من قبل المعلمين بصنعاء للمطالبة بصرف الرواتب المنقطعة.

واصدر نادي المعلمين بيانا متزامنا مع بدا الاعتصام المفتوح اكد من خلاله ان الاعتصام الذي دشنته قبائل " الحدا" يتسم بالسلمية ويستهدف ممارسة ضغوط على ميلشيا الحوثي لحثها على اطلاق سراح رئيس نادي المعلمين وعدد من التربويين المحتجزين في سجون الميلشيا ما يقدر بأربعة اشهر.

وأشار البيان الى ان سلطة الأمر الواقع بصنعاء المتمثلة في جماعة الحوثي طالبت من المعتصمين مهلة لثلاثة أيام فقط، لتنفيذ مطالبهم والإفراج عن المعتقلين محذرة من أي تصعيد طارئ من قبل المشاركين في الاعتصام سيقابل باجراءت صارمة من قبل الميلشيا يتمثل في فض مخيم الاعتصام باستخدام القوة.