عاجل : المليشيات الحوثية تبدأ بتنفيذ عملية عسكرية جنوب محافظة مأرب

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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أقدمت المليشيات الحوثية قبيل مغرب اليوم السبت بمباشرة عملية عسكرية جنوب محافظة مأرب بمديرية حريب.

وقالت مصادر خاصة لمارب برس ان المليشيات الحوثية شنت هجوما مباغتا على مواقع قوات العمالقة بمديرية حريب جنوب المحافظة.

كما كثفت المليشيات الحوثية من قصفها المدفعي على مواقع قوات العمالقة، وتسعى المليشيات للتقدم باتجاه مدينة حريب الواقعة تحت سيطرة قوات الشرعية.

كما نجحت مليشيا الحوثي

التقدم في بعض المواقع لكنه تم كسرها لاحقا وتجري حاليا مواجهات ضارية في منطقة الحفرة بحريب ، حيث يتم الان تبادل لقصف مدفعي عنيف.

كما اكدت مصادر ميدانية لموقع مارب برس عن قيام المليشيات الحوثية بعمليات تحشيد كبيرة تمت خلال الايام الماضية، حيث قامت المليشيات بالدفع بعربات ودبابات إضافة الى ترسانة كبيرة من الصواريخ المتنوعة بينها صواريخ بالسيتية وطائرات مسيرة الى جبهات مأرب.

وقالت مصادر عسكرية لمارب برس ان المليشيات الحوثية تسعى للوصول الى الحقول النفطية و أنابيب الغاز وتحديدا مابين صافر في مأرب وشبوة.

وعلى ذات الصعيد صعدت المليشيات الحوثية عسكريا قبل ثلاثة ايام في جبهة بيحان لكنهم تعرضوا لانتكاسة بعد ان تصدت لهم قوأت العمالقة.

وخلال اليومين الماضيبن استهدفت مليشيا الحوثي مواقع الجيش الوطني في جبهة العلم شمال شرق المحافظة، بهجوم تم تنفيذه بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

بواسطة صاروخ بالستي كبير و إثنين طائرات مسيرة انتحارية نتيجة ذلك سقط ١١ شهيد من رجال الجيش الوطني بالاضافة إلى عشرة جرحى

وتحشد مليشيا الحوثي في كافة مناطق سيطرتها وتحديدا من بداية عملية طوفان الاقصى وتدعو لتنفيذ عملية عسكرية في مارب كونها الخطوة الأولى لتحرير غزة والقدس حسب توصيفهم.

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