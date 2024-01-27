المنظمة البحرية الدولية تعلن دعمها لحرية الملاحة في البحر الأحمر

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، دعمها لحرية الملاحة في البحر الأحمر، داعية إلى التهدئة في هذه المنطقة الملتهبة جراء هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على السفن التجارية، التي تأتي ضمن مخطط إيران لعسكرة البحر الأحمر.

وبحسب بيان صادر عن هيئة قناة السويس، في أعقاب اجتماع بين رئيس الهيئة عبر الفيديو “كونفرانس” مع رئيس المنظمة البحرية الدولية “أرسينيو دومينجيز”، لبحث تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب؛ فقد أكد دومينجيز دعم المنظمة الكامل لقناة السويس.

ووجّه دومينجيز رسالة لكل أعضاء المنظمة البحرية بأن الملاحة في قناة السويس ستستمر مفتوحة أمام الجميع، مشيرًا إلى أن الأوضاع في البحر الأحمر لها تأثيراتها على قناة السويس والموانئ الموجودة في المنطقة.

والمنظمة البحرية الدولية، التي تأسست عام 1948 ومقرها لندن، تهدف إلى تحسين أمن البحار ومكافحة التلوث البحري، وتعويض المتضررين جراء التلوث، والمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ في البحار.