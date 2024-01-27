اللجنة الوطنية للمرأة تبحث مع ممثلة الأمم المتحدة جهود تحسين وضع المرأة في اليمن

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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بحثت رئيسية اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن دينا زوربا، تعزيز الشراكة المستمرة والفعالة، وجهود الأنشطة التي تساهم في تحسين وضع المرأة في اليمن.

وتطرقت الدكتورة شفيقة سعيد، الى مقترحات الأنشطة التي تسعى اللجنة لتنفيذها، وآلية تفعيل السياسات ورصد الانتهاكات..مشيرة الى التحديات التي تواجه اللجنة..مؤكدة على أهمية استمرار التعاون بين اللجنة وهيئة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق أهدافها المشتركة في تحسين وضع المرأة في اليمن.

من جهتها، اكدت دينا زوربا، دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة للجنة الوطنية للمرأة في اليمن كونها الآلية الرسمية المعنية بقضايا المرأة على المستوى الحكومي.