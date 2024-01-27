حزب الإصلاح في اليمن الإصلاح يعلن موقفه من قرار محكمة العدل الدولية

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 73

رحب التجمع اليمني للإصلاح بقرار محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا، ضد حكومة الاحتلال الصهيوني الغاصب.

وعبر المتحدث باسم الإصلاح نائب رئيس الدائرة الإعلامية، عدنان العديني، في تغريدة على منصة (x) عن ترحيب الحزب بالقرار الذي قضى أولاً بالاختصاص المبدئي للمحكمة في القضية، المتمثلة بارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في عدوانها البربري على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وثانيا أمر إسرائيل بتدابير فورية مؤقتة ريثما تفصل في القضية، بهدف توفير الحماية للفلسطينيين من خلال التوقف عن ممارسة أية أفعال أو أقوال تهدف إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

‏وأوضح أن هذا القرار الابتدائي التاريخي الصادر ينتصر لمبادئ الإنسانية قبل كل شيء، ويؤسس لقرارات قادمة تحاسب إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.

وأكد العديني أن وقف العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة هو السبيل الوحيد لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية التي تتمادى إسرائيل في ارتكابها.

وحث على سرعة السير في إجراءات الترافع أمام المحكمة، للوصول إلى اللحظة التي يكبح فيها إجرام الاحتلال الإسرائيلي وتوحشه غير المسبوق، الذي أدى حتى الآن لقتل ما يزيد عن 26 ألف فلسطيني ثلثيهم من النساء والأطفال.

‏وثمن التجمع اليمني للإصلاح موقف جمهورية جنوب أفريقيا، معبراً عن تقريره لجهودها، وتحركها لرفع الدعوى التي أثمرت هذا القرار.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على قادة الاحتلال الإسرائيلي لتطبيقه.

وشدد العديني على ضرورة مواصلة الجهود للوصول إلى اليوم الذي يحاسب فيه الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاته الممنهجة للقانون الدولي والقانون الإنساني.