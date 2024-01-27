حزب الإصلاح في اليمن الإصلاح يعلن موقفه من قرار محكمة العدل الدولية أول تصعيد سياسي بريطاني ضد الحوثيين يتهمهم بالاستيلاء الغير قانوني على السلطة في اليمن والتسبب في تقويض الاستقرار الرئيس العليمي يتطلع لزيادة الدعم الأمريكي ويؤكد على تقديم كافة التسهيلات أطول وأغرب انتخابات رئاسية بين رئيس حالي وسابق 25 ولاية أمريكية تعلن التمرد على إدارة بايدن وتلوح بخيار الانفصال ومخاوف واسعة من اندلاع حرب أهلية محتملة ماذا يحدث في أمريكا ؟ بيان للحكومة يتحدث عن إجراءات حوثية تعسفية لا اخلاقية نيويورك تايمز: 3 خيارات أمام امريكا لمواجهة الحوثيين تبادل لإطلاق النار بين سفينة وزورق صغير وكالة استخبارات تكشف عن هجوم وشيك على موانئ الحديدة والصليف وعدة جزر يمنية وأمر واحد يخشاه الحوثيون مقارنة مثيرة بين أمم آسيا وأمم أفريقيا بعد انتهاء دور المجموعات في أرقام
في أول تصعيد سياسي بريطاني ضد الحوثيين وتوصيف انقلابهم على مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية بانه " استيلاء غير قانوني على السلطة " هاجمت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية الحوثيين معتبرة انهم استولوا بشكل غير قانوني على السلطة في أجزاء من اليمن في 2014م وتسببوا في تقويض الاقتصاد والاستقرار السياسي في اليمن .
واعتبرت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان مقتضب لها نشرته في حسابها الرسمي على منصة أكس – ورصده مأرب برس أن "الحوثيون استولوا بشكل غير قانوني على السلطة في أجزاء من اليمن في 2014م ومنذ ذلك الحين، تسببوا في تقويض الاقتصاد والاستقرار السياسي في اليمن، وارتكبوا العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد أبناء الشعب اليمني".
وأكد بيان وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أن "الحوثيين بمهاجمتهم للسفن في البحر الأحمر، فإنهم يعيقون مساعدات حيوية ويحولون دون وصولها إلى اليمن الذي يعتمد على الواردات الغذائية مشيرا الى أن المساعدات البريطانية تساهم في توفير الغذاء لحوالي 100,000 يمني شهرياً"
ولفت البيان الى أن "هجمات الحوثيين تعرض حياة أبرياء للخطر، وتهدد استقرار المنطقة، وتضر الاقتصاد العالمي".