أول تصعيد سياسي بريطاني ضد الحوثيين يتهمهم بالاستيلاء الغير قانوني على السلطة في اليمن والتسبب في تقويض الاستقرار

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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في أول تصعيد سياسي بريطاني ضد الحوثيين وتوصيف انقلابهم على مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية بانه " استيلاء غير قانوني على السلطة " هاجمت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية الحوثيين معتبرة انهم استولوا بشكل غير قانوني على السلطة في أجزاء من اليمن في 2014م وتسببوا في تقويض الاقتصاد والاستقرار السياسي في اليمن .

واعتبرت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان مقتضب لها نشرته في حسابها الرسمي على منصة أكس – ورصده مأرب برس أن "الحوثيون استولوا بشكل غير قانوني على السلطة في أجزاء من اليمن في 2014م ومنذ ذلك الحين، تسببوا في تقويض الاقتصاد والاستقرار السياسي في اليمن، وارتكبوا العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد أبناء الشعب اليمني".

وأكد بيان وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أن "الحوثيين بمهاجمتهم للسفن في البحر الأحمر، فإنهم يعيقون مساعدات حيوية ويحولون دون وصولها إلى اليمن الذي يعتمد على الواردات الغذائية مشيرا الى أن المساعدات البريطانية تساهم في توفير الغذاء لحوالي 100,000 يمني شهرياً"

ولفت البيان الى أن "هجمات الحوثيين تعرض حياة أبرياء للخطر، وتهدد استقرار المنطقة، وتضر الاقتصاد العالمي".