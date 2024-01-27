الرئيس العليمي يتطلع لزيادة الدعم الأمريكي ويؤكد على تقديم كافة التسهيلات

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت، سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى اليمن ستيفن فايجن، ومعه مساعدة مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، سونالي كردي.

وتطرق اللقاء الى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والمستجدات الوطنية والاقليمية، والدعم الدولي المطلوب للاقتصاد اليمني، وفرص استئناف العملية السياسية في ضوء تصعيد المليشيات الحوثية على مختلف المستويات، وفق وكالة سبأ.

و جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، ودعم جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة من اجل انهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

واشاد الرئيس بالتدخلات الانسانية والانمائية الاميركية، معربا عن تطلعه الى زيادة هذا الدعم والتوظيف الامثل له في التخفيف من الاوضاع المعيشية للشعب اليمني، واعادة بناء مؤسساته الشرعية.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم المجلس والحكومة الكامل لمجتمع العمل الانساني ضد اجراءات المليشيات الحوثية بحق موظفي الوكالات الاغاثية من الجنسيتين الاميركية والبريطانية وتقديم كافة التسهيلات للعمل الانساني من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة .