الرئيس العليمي يتطلع لزيادة الدعم الأمريكي ويؤكد على تقديم كافة التسهيلات أطول وأغرب انتخابات رئاسية بين رئيس حالي وسابق 25 ولاية أمريكية تعلن التمرد على إدارة بايدن وتلوح بخيار الانفصال ومخاوف واسعة من اندلاع حرب أهلية محتملة ماذا يحدث في أمريكا ؟ بيان للحكومة يتحدث عن إجراءات حوثية تعسفية لا اخلاقية نيويورك تايمز: 3 خيارات أمام امريكا لمواجهة الحوثيين تبادل لإطلاق النار بين سفينة وزورق صغير وكالة استخبارات تكشف عن هجوم وشيك على موانئ الحديدة والصليف وعدة جزر يمنية وأمر واحد يخشاه الحوثيون مقارنة مثيرة بين أمم آسيا وأمم أفريقيا بعد انتهاء دور المجموعات في أرقام نهاية حزينة.. نقل نجم الأرجنتين إلى مستشفى الأمراض النفسية حفل شبه عار في روسيا يغضب بوتين.. لن يحكمنا من يظهرون مؤخراتهم
في ازمة سياسية داخلية عاصفة وغير مسبوقة قد تنذر بإرهاصات حرب أهلية محتملة أعلنت 25 ولاية أمريكية دعمها لولاية "تكساس" متعهدة بإرسال حرسها الوطني التي اعلن حاكمها "غريغ أبوت" رفضه الامتثال لقرار المحكمة العليا الأمريكية بإزالة الأسلاك الشائكة التي وضعتها تكساس على حدودها مع المكسيك، لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الدخول للولاية.
وصعد اعلان حاكم تكساس رفضه الامتثال لقرار المحكمة العليا الأمريكية بإزالة الأسلاك الشائكة التي وضعتها تكساس على حدودها مع المكسيك من وتيرة التوتر الذي شهد خلال الساعات الماضية تصاعدا غير مسبوق عقب تحديد إدارة بايدن مهلة زمنية انتهت امس الجمعة لحاكم ولاية تكساس للامتثال وازالة الأسلاك الشائكة قبيل أن يفجر الأخير الموقف المتوتر بإعلان استعداد ولايته لحرب أهلية مع إدارة بايدن معتبرا أن "هذه معركة من أجل مستقبل أمريكا".
ودخلت 25 ولاية أمريكية أخرى على راسها ولاية " فلوريدا" خط الازمة المشتعلة بإعلان الاستعداد لارسال قوات محلية من الحرس الوطني لدعم جيش تكساس حيث لوح حاكم ولاية فلوريدا بخيار الانفصال مبررا ذلك بالقول " أن "حكومة بايدن تتصادم معنا ولا تستطيع حمايتنا من الهجرة غير الشرعية والآن نريد أخذ زمام الأمور بأنفسنا وإن لم ينصاعوا لنا فلا سبيل إلا المطالبة بالانفصال" وهو ما قوبل بتاييد جميع حكام الولايات الجمهوريين البالغ عددها 25 ولاية واعلانهم الوقوف الى جانب ولاية "تكساس "في النزاع الحدودي مع إدارة الرئيس بايدن".
وبحسب وسائل اعلام أمريكية فإن أي تصعيد في الموقف المتوتر بين الإدارة الامريكية وولاية تكساس المدعومة من قبل "25 " ولاية جمهورية أخرى قد يدفع البلاد صوب مواجهة سيناريوهات " الحرب الاهلية والانفصال" . ."