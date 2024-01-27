بيان للحكومة يتحدث عن إجراءات حوثية تعسفية لا اخلاقية

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلنت الحكومة اليمنية، دعمها وتضامنها الكامل مع مجتمع العمل الانساني ضد ما وصفتها الاجراءات التعسفية التي اتخذتها المليشيات الحوثية المتضمنة طرد موظفي الامم المتحدة ووكالات الاغاثة الانسانية من حاملي الجنسيتين الاميركية والبريطانية في انتهاك صارخ للقوانين والاعراف الوطنية والدولية.

واكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان، ان هذه الاجراءات اللا اخلاقية تضاف الى سجل المليشيات الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحرية العمل الانساني، وعمال الاغاثة المحميين بموجب القانون الدولي، وفق وكالة سبأ.

وقال البيان "ان التوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، تشدد على تقديم كافة التسهيلات والضمانات لعمل المنظمات الاممية ووكالات الاغاثة الدولية من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما يعزز حضورها، وتدخلاتها الانسانية في مختلف انحاء اليمن دون اية قيود".

واشاد البيان بالدور الفاعل لمجتمع العمل الانساني على مدى السنوات الماضية في تخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعتها وفاقمتها المليشيات المدعومة من النظام الايراني.