تبادل لإطلاق النار بين سفينة وزورق صغير

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 239

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم السبت، إن فريقا أمنيا على متن ناقلة بضائع سائبة تبادل إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير بعد أن اقترب من السفينة بشكل مريب على بُعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان.

وقالت أمبري في مذكرة "اقترب الزورق لمسافة 300 متر قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها"، مضيفة أن الطاقم والسفينة في أمان.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن انفجارا وقع قرب سفينة على بعد قرابة 60 ميلا من ميناء عدن.

وقالت الهيئة إن السفينة أبلغت عن رؤية صواريخ على بعد أميال قليلة من موقعها، وانفجارا آخر في البحر رُصد على بعد نحو نصف ميل بحري من السفينة، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو أضرار.

واضافت أن قوات التحالف الأمريكي البريطاني تدخلت لإنقاذ السفينة المستهدفة.

وفي سياق متصل، قالت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري إنه تم رصد انفجار على بعد ميل تقريبا من ناقلة للنفط الخام جنوب شرقي باب المندب ترفع علم بنما وتتبع الهند.

وقال الجيش الأمريكي إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه مدمرة أمريكية في خليج عدن.

وأضافت القيادة المركزية أن الحوثيين أطلقوا الصاروخ من المناطق التي يسيطرون عليها باتجاه المدمرة يو إس إس كارني.

وقالت إنه تم إسقاط الصاروخ بنجاح من قبل المدمرة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار.