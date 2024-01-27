مقارنة مثيرة بين أمم آسيا وأمم أفريقيا بعد انتهاء دور المجموعات في أرقام

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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انتهى دور المجموعات في بطولتي كأس أمم آسيا، وكأس أمم أفريقيا، لتمنح المنتخبات المتأهلة في كلتا البطولتين فترة راحة قصيرة، قبل استكمال الدور ثمن النهائي.

ورصدت "عربي21" مقارنات مثيرة بعد انتهاء دور المجموعات في البطولتين التي شارك فيهما 24 منتخبا بكل بطولة.

وبعد لعب 36 مباراة في دور المجموعات، بدا التفوق لافتا لكأس أمم آسيا المقامة في قطر على نظيرتها الأفريقية المقامة في كوت ديفوار من جوانب أهمها الحضور الجماهيري.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، أن عدد الحضور في المباريات المقامة على ملاعب مونديال 2022 التاريخي، بلغ 889 ألفا و725 مشجعا، بواقع 24 ألفا و714 مشجعا للمباراة الواحدة. بدوره، لم يعلن القائمون على تنظيم أمم أفريقيا عن أرقام الحضور الجماهيري الإجمالية، إلا أن انتقادات لاذعة وجهت للجنة المنظمة بسبب وجود عقبات وخلل في نظام شراء التذاكر، وهو ما أدى إلى وجود نحو 12 ألف مقعد خالية في مباراة الافتتاح.

ومع تفوق آسيا في الحضور الجماهيري، كانت بطولة أمم أفريقيا متفوقة في إحصائيات مهمة أخرى على غرار الأهداف المسجلة، وقلة الكروت الحمراء.

وتستعرض "عربي21" في هذه المقارنة أبرز الأرقام في كلتا البطولتين:

الأهداف المسجلة

أفريقيا: 89 (بمعدل 2.47 في المباراة)

آسيا: 79 (2.19 في المباراة)

ضربات الجزاء/ مهدرة أفريقيا: 10/ 2

آسيا: 16/ 4 أهداف من ركلات حرة أفريقيا: 2 آسيا: 2

البطاقات الصفراء أفريقيا: 115 (3.19 في المباراة)

آسيا: 107 (2.97 في المباراة) البطاقات الحمراء أفريقيا: 4 آسيا: 7

أكبر نتيجة مسجلةأفريقيا: غينيا الاستوائية - كوت ديفوار (4 - 0) جنوب أفريقيا - ناميبيا (4 - 0)

آسيا: الأردن - ماليزيا (4-0)

أكثر منتخب سجل أهدافا أفريقيا: غينيا الاستوائية (9 أهداف) آسيا: اليابان، كوريا الجنوبية، العراق (8 أهداف)

هداف دور المجموعات أفريقيا: إميليو نسوي (5 أهداف) آسيا: أيمن حسين (5 أهداف) مباريات انتهت بالتعادل السلبي

أفريقيا: 3 آسيا:

5 منتخبات حافظت على نظافة شباكها أفريقيا: لا يوجد آسيا: 2 (قطر، تايلاند)

منتخبات فشلت في تسجيل أي هدف أفريقيا: لا يوجد آسيا: 2 (الصين، الهند)

المنتخبات العربية المشاركة أفريقيا: 5 (تأهل 3 إلى ثمن النهائي - المغرب، مصر، موريتانيا) آسيا: 10 (تأهل 8 إلى ثمن النهائي - قطر، سوريا، الأردن، العراق، فلسطين، السعودية، الإمارات، البحرين