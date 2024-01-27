سامسونغ تطرح أقراص تخزين تمنح الحواسب سرعة فائقة في التعامل مع البيانات

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بدأت سامسونغ بطرح أقراص SSD 990 EVO التي ستوفر للحواسب سرعات كبيرة جدا في تخزين وقراءة البيانات.

وتبعا لخبراء التقنية فإن الميزة الجديدة في هذه الأقراص هي أنها أول أقراص SSD للحواسب تدعم تقنيات PCIe 4.0 x4 و PCI 5.0 x2، ويمكنها العمل مع PCIe 4.0 و PCIe 5.0 دون أن تتأثر سرعة الأداء فيها، الأمر الذي يجعلها خيارا مناسبا للحواسب المحمولة.

وتستخدم هذه الأقراص شرائح ذاكرة Samsung V-NAND 3-TLC، وتصل سرعة قراءة البيانات فيها إلى 5000 ميغابايت/ثانية، وسرعة كتابة البيانات إلى 4200 ميغابايت/ثانية، كما تأتي مع سرعة كتابة عشوائية تصل إلى 700 ألف عملية إدخال وإخراج/ الثانية، وسرعة قراءة عشوائية تصل إلى 800 ألف عملية إدخال وإخراج/ الثانية.

وتطرح هذه الأقراص بنموذجين، الأول يوفر سعة 1 تيرابايت، والثاني بسعة 2 تيرابايت، وتبعا لسامسونغ فإن هذه الأقراص حصلت على تقنيات خاصة تجعلها أقل استهلاكا للطاقة مقارنة بأقراص SSD الشبيهة بها