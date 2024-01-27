كسوف الشمس الكلي يقترب.. قارة كاملة ستغرق في الظلام طبول الحسم تدق وقوات عسكرية صينية مخيفة قرب تايوان.. 33 طائرة عسكرية و7 سفن ضخمة ومناطد تجسس أسرار ومخططات لزعزعة استقرار النيجر… سفير فرنسا السابق يكشف التفاصيل في كتاب كأس آسيا 2023 تأهل 4 منتخبات نادرة لثُمن النهائي لأول مرة في تاريخها أول دولة عربية تعلن إلغاء التأشيرة مع فنزويلا والأوروغواي سامسونغ تطرح أقراص تخزين تمنح الحواسب سرعة فائقة في التعامل مع البيانات كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتخطى توتنهام ويبلغ الدور الخامس جماعة الحوثي الإرهابية تبدي تخوفها من هجوم واسع على موانئ الحديدة مليشيا الحوثي تعترف باستهدافها لسفينة نفطية بريطانية بعد استهدافها بصواريخ بحرية صدمة داخل المحتل.. معدّل مقتل الجنود “بنيران صديقة” أمر فظيع
بدأت سامسونغ بطرح أقراص SSD 990 EVO التي ستوفر للحواسب سرعات كبيرة جدا في تخزين وقراءة البيانات.
وتبعا لخبراء التقنية فإن الميزة الجديدة في هذه الأقراص هي أنها أول أقراص SSD للحواسب تدعم تقنيات PCIe 4.0 x4 و PCI 5.0 x2، ويمكنها العمل مع PCIe 4.0 و PCIe 5.0 دون أن تتأثر سرعة الأداء فيها، الأمر الذي يجعلها خيارا مناسبا للحواسب المحمولة.
وتستخدم هذه الأقراص شرائح ذاكرة Samsung V-NAND 3-TLC، وتصل سرعة قراءة البيانات فيها إلى 5000 ميغابايت/ثانية، وسرعة كتابة البيانات إلى 4200 ميغابايت/ثانية، كما تأتي مع سرعة كتابة عشوائية تصل إلى 700 ألف عملية إدخال وإخراج/ الثانية، وسرعة قراءة عشوائية تصل إلى 800 ألف عملية إدخال وإخراج/ الثانية.
وتطرح هذه الأقراص بنموذجين، الأول يوفر سعة 1 تيرابايت، والثاني بسعة 2 تيرابايت، وتبعا لسامسونغ فإن هذه الأقراص حصلت على تقنيات خاصة تجعلها أقل استهلاكا للطاقة مقارنة بأقراص SSD الشبيهة بها