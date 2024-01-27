كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتخطى توتنهام ويبلغ الدور الخامس جماعة الحوثي الإرهابية تبدي تخوفها من هجوم واسع على موانئ الحديدة مليشيا الحوثي تعترف باستهدافها لسفينة نفطية بريطانية بعد استهدافها بصواريخ بحرية صدمة داخل المحتل.. معدّل مقتل الجنود “بنيران صديقة” أمر فظيع جنوب إفريقيا: قرارات لاهاي نصر حاسم للقانون الدولي قرار العدل الدولية.. ترحيب دولي وإسلامي وحكومة الكيان “غاضبة” حماس: قرار محكمة العدل الدولية يسهم في “عزل” الاحتلال محكمة حوثية تصدر قرارا بإعدام طفل مختطف منذ 3 سنوات نائب وزير التربية والتعليم:يأتي اليوم العالمي للتعليم في ظل استهداف حوثي للتعليم وخروج ٢٥٠٠مدرسة عن الخدمة قرار العدل الدولية يُفجّر غضب قادة الاحتلال
بلغ فريق مانشستر سيتي الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد يوم الجمعة في الدور الرابع.
وأحرز المدافع الدولي الهولندي ناثان أكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من زمن المباراة.
وهذا هو أول هدف يحرزه مانشستر سيتي في ملعب توتنهام الجديد "توتنهام هوتسبير ستاديوم".
وسيتعرف مان سيتي على منافسه في الدور الخامس في وقت لاحق بعد إسدال الستار على باقي مباريات الدور الرابع