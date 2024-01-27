جماعة الحوثي الإرهابية تبدي تخوفها من هجوم واسع على موانئ الحديدة

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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تتخوف مليشيا الحوثي من شن القوات الامريكية والبريطانية هجوم واسع على الموانئ الخاضعة لسيطرتها بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي، تتوقع هجومًا للقوات البحرية الأمريكية والبريطانية على موانئ الصليف والحديدة وجزر يمنية أخرى مثل جزيرة كمران الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت المصادر لوكالة استخبارات شيبا إنتلجنس، إن الحوثيين يخشون أن يترافق هجوم القوات الدولية مع هجوم آخر للقوات المتمركزة في الساحل الغربي أو القوات في شبوة والضالع.

وهو ما دفع الحوثيين إلى شن هجمات وقائية. وأشارت إلى إن الحوثيين مهتمون بالحصول على أنظمة دفاع جوي لمواجهة طائرات التحالف الدولي التي شنت مؤخراً عدة ضربات على مواقع الحوثيين.

وأكدت المصادر أن الغارات الجوية الأمريكية البريطانية استهدفت مصنعاً لتجميع الصواريخ في صنعاء يحتوي على مواد أولية وأجزاء للصواريخ الباليستية.

وبحسب المصادر فإن المجلس الحربي للحوثيين ناقش الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة، وأن المجلس أخذ التصريحات الأمريكية البريطانية حول عملياتهم طويلة المدى في اليمن على محمل الجد.

وأضافت أن “المليشيات الإرهابية تدرس الخيارات مع المستشارين الإيرانيين المتواجدين في اليمن مع مواصلة التصعيد والاستعداد لحرب غير متكافئة في البحر الأحمر والسواحل اليمنية”.

وقالت إن مليشيا الحوثي عززت مخزونها من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات بدون طيار والألغام البحرية والزوارق الانتحارية الموجهة عن بعد لمواجهة التطورات المحتملة والبحث عن طرق أخرى لتهريب الأسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين.