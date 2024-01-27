جماعة الحوثي الإرهابية تبدي تخوفها من هجوم واسع على موانئ الحديدة مليشيا الحوثي تعترف باستهدافها لسفينة نفطية بريطانية بعد استهدافها بصواريخ بحرية صدمة داخل المحتل.. معدّل مقتل الجنود “بنيران صديقة” أمر فظيع جنوب إفريقيا: قرارات لاهاي نصر حاسم للقانون الدولي قرار العدل الدولية.. ترحيب دولي وإسلامي وحكومة الكيان “غاضبة” حماس: قرار محكمة العدل الدولية يسهم في “عزل” الاحتلال محكمة حوثية تصدر قرارا بإعدام طفل مختطف منذ 3 سنوات نائب وزير التربية والتعليم:يأتي اليوم العالمي للتعليم في ظل استهداف حوثي للتعليم وخروج ٢٥٠٠مدرسة عن الخدمة قرار العدل الدولية يُفجّر غضب قادة الاحتلال انخفاض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42 في المائة الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثي
تتخوف مليشيا الحوثي من شن القوات الامريكية والبريطانية هجوم واسع على الموانئ الخاضعة لسيطرتها بمحافظة الحديدة.
وقالت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي، تتوقع هجومًا للقوات البحرية الأمريكية والبريطانية على موانئ الصليف والحديدة وجزر يمنية أخرى مثل جزيرة كمران الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت المصادر لوكالة استخبارات شيبا إنتلجنس، إن الحوثيين يخشون أن يترافق هجوم القوات الدولية مع هجوم آخر للقوات المتمركزة في الساحل الغربي أو القوات في شبوة والضالع.
وهو ما دفع الحوثيين إلى شن هجمات وقائية. وأشارت إلى إن الحوثيين مهتمون بالحصول على أنظمة دفاع جوي لمواجهة طائرات التحالف الدولي التي شنت مؤخراً عدة ضربات على مواقع الحوثيين.
وأكدت المصادر أن الغارات الجوية الأمريكية البريطانية استهدفت مصنعاً لتجميع الصواريخ في صنعاء يحتوي على مواد أولية وأجزاء للصواريخ الباليستية.
وبحسب المصادر فإن المجلس الحربي للحوثيين ناقش الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة، وأن المجلس أخذ التصريحات الأمريكية البريطانية حول عملياتهم طويلة المدى في اليمن على محمل الجد.
وأضافت أن “المليشيات الإرهابية تدرس الخيارات مع المستشارين الإيرانيين المتواجدين في اليمن مع مواصلة التصعيد والاستعداد لحرب غير متكافئة في البحر الأحمر والسواحل اليمنية”.
وقالت إن مليشيا الحوثي عززت مخزونها من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات بدون طيار والألغام البحرية والزوارق الانتحارية الموجهة عن بعد لمواجهة التطورات المحتملة والبحث عن طرق أخرى لتهريب الأسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين.