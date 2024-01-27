مليشيا الحوثي تعترف باستهدافها لسفينة نفطية بريطانية بعد استهدافها بصواريخ بحرية

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر، ما أدى إلى اختراقها، وفقا لبيان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع.

وقال سريع،ناطق المليشيا إنه جرى استهداف سفينة نفطية بريطانية ( مارلين لواندا MARLIN LUANDA ) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة. وأضاف المتحدث الحوثي، أن الإصابة كانت مباشرة، ما أدَّى إلى احتراقِها، على حد قوله.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للملاحة، اندلاع حريق نتيجة إصابة سفينة تجارية بصاروخ جنوب شرقي عدن. فيما، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت يوم الجمعة تقريرا يفيد بوقوع حادث على بعد 60 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن اليمنية.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الأمر، وفقا لوكالة رويترز. وتطلق جماعة الحوثي، طائرات مسيرة وصواريخ على السفن منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن التي لها صلات بإسرائيل أو تبحر إليها، قبل أن توسع عملياتها ضد السفن الأمريكية والبريطانية، ردا على الضربات على قواتها.