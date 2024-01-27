جماعة الحوثي الإرهابية تبدي تخوفها من هجوم واسع على موانئ الحديدة مليشيا الحوثي تعترف باستهدافها لسفينة نفطية بريطانية بعد استهدافها بصواريخ بحرية صدمة داخل المحتل.. معدّل مقتل الجنود “بنيران صديقة” أمر فظيع جنوب إفريقيا: قرارات لاهاي نصر حاسم للقانون الدولي قرار العدل الدولية.. ترحيب دولي وإسلامي وحكومة الكيان “غاضبة” حماس: قرار محكمة العدل الدولية يسهم في “عزل” الاحتلال محكمة حوثية تصدر قرارا بإعدام طفل مختطف منذ 3 سنوات نائب وزير التربية والتعليم:يأتي اليوم العالمي للتعليم في ظل استهداف حوثي للتعليم وخروج ٢٥٠٠مدرسة عن الخدمة قرار العدل الدولية يُفجّر غضب قادة الاحتلال انخفاض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42 في المائة الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثي
أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر، ما أدى إلى اختراقها، وفقا لبيان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع.
وقال سريع،ناطق المليشيا إنه جرى استهداف سفينة نفطية بريطانية ( مارلين لواندا MARLIN LUANDA ) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة. وأضاف المتحدث الحوثي، أن الإصابة كانت مباشرة، ما أدَّى إلى احتراقِها، على حد قوله.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للملاحة، اندلاع حريق نتيجة إصابة سفينة تجارية بصاروخ جنوب شرقي عدن. فيما، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت يوم الجمعة تقريرا يفيد بوقوع حادث على بعد 60 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن اليمنية.
وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الأمر، وفقا لوكالة رويترز. وتطلق جماعة الحوثي، طائرات مسيرة وصواريخ على السفن منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن التي لها صلات بإسرائيل أو تبحر إليها، قبل أن توسع عملياتها ضد السفن الأمريكية والبريطانية، ردا على الضربات على قواتها.