جنوب إفريقيا: قرارات لاهاي نصر حاسم للقانون الدولي

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أشادت جنوب إفريقيا، الجمعة، بحكم العدل الدولية لصالح طلبها القاضي بفرض إجراءات طارئة على “إسرائيل” بسبب عملياتها العسكرية في غزة.
ووصفت جنوب إفريقيا قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي، بأنه “نصر حاسم” لحكم القانون الدولي.
وقال وزير العدل بجنوب إفريقيا معلقا على القرار: “نعتقد أن الرئيس السابق نيلسون مانديلا سيبتسم في قبره لأنه من المدافعين عن اتفاقية الإبادة الجماعية”. وفرضت المحكمة على الاحتلال أوامر منها منع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وتسهيل دخول المساعدات.
وقالت وزارة الخارجية: “اليوم يمثل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي وعلامة بارزة في طريق البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني“. وأضافت خارجية جنوب إفريقيا: “نأمل بصدق ألا تعمل إسرائيل على تقويض تطبيق هذا القرار”.
وتابعت: “هددت علنا بالقيام بذلك، لكن يجب العمل على إلزامها باحترام أوامر المحكمة”. وتعهّدت بريتوريا بمواصلة العمل في إطار المؤسسات الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين في غزة.