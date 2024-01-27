حماس: قرار محكمة العدل الدولية يسهم في “عزل” الاحتلال

السبت 27 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 214

قال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، الجمعة إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل الاحتلال الإسرائيلي وفضح جرائمه في غزة.

وأضاف: “ندعو إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة”. ويأتي تصريح أبو زهري تعقيبا على قرار محكمة العدل الدولية التي فرضت التزامات قانونية دولية على الاحتلال الإسرائيلي.

وأمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، الكيان باتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية ومعاقبته في حربه في قطاع غزة.

وقالت المحكمة: “على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”

وأمس الخميس، تعهدت حركة حماس بأنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في حربها مع الاحتلال في قطاع غزة في حال أصدرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة حكما منصفا.

واشترطت حركة المقاومة رضوخ الاحتلال لقرارات محكمة العدل الدولية.