جماعة الحوثي الإرهابية تبدي تخوفها من هجوم واسع على موانئ الحديدة مليشيا الحوثي تعترف باستهدافها لسفينة نفطية بريطانية بعد استهدافها بصواريخ بحرية صدمة داخل المحتل.. معدّل مقتل الجنود “بنيران صديقة” أمر فظيع جنوب إفريقيا: قرارات لاهاي نصر حاسم للقانون الدولي قرار العدل الدولية.. ترحيب دولي وإسلامي وحكومة الكيان “غاضبة” حماس: قرار محكمة العدل الدولية يسهم في “عزل” الاحتلال محكمة حوثية تصدر قرارا بإعدام طفل مختطف منذ 3 سنوات نائب وزير التربية والتعليم:يأتي اليوم العالمي للتعليم في ظل استهداف حوثي للتعليم وخروج ٢٥٠٠مدرسة عن الخدمة قرار العدل الدولية يُفجّر غضب قادة الاحتلال انخفاض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42 في المائة الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثي
قال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، الجمعة إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل الاحتلال الإسرائيلي وفضح جرائمه في غزة.
وأضاف: “ندعو إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة”. ويأتي تصريح أبو زهري تعقيبا على قرار محكمة العدل الدولية التي فرضت التزامات قانونية دولية على الاحتلال الإسرائيلي.
وأمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، الكيان باتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية ومعاقبته في حربه في قطاع غزة.
وقالت المحكمة: “على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”
وأمس الخميس، تعهدت حركة حماس بأنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في حربها مع الاحتلال في قطاع غزة في حال أصدرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة حكما منصفا.
واشترطت حركة المقاومة رضوخ الاحتلال لقرارات محكمة العدل الدولية.