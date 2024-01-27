محكمة حوثية تصدر قرارا بإعدام طفل مختطف منذ 3 سنوات

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تعتزم مليشيا الحوثي الإرهابية، إعدام طفل مختطف في سجونها بصنعاء منذ ثلاث سنوات بتهم ملفقة.
مصادر حقوقية أفادت أن المليشيا الحوثية أصدرت قرارا عبر إحدى المحاكم التابعة لها في صنعاء بإعدام الطفل خالد عتيق العواضي.
وأضافت أن مليشيا الحوثي لفقت تهما للطفل العواضي بعد اختطافه من أمام منزل أسره في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، من بينها التخابر والعمالة.
وفي السياق طالبت منظمات حقوقية مليشيا الحوثي بإطلاق سراح الطفل والتوقف عن ارتكاب الجرائم الوحشية بحق الأبرياء.