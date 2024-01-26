انخفاض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42 في المائة الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثي محام دولي: لدى الجنائية الدولية أدلّة كافية لاعتقال مسؤولين إسرائيليين دعت لإسقاط المساعدات على غزة من الجوّ.. حملة عالمية تجمع آلاف التواقيع حشود جماهيرية غاضبة في مأرب تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة اليمن تعلن موقفها من قرار محكمة العدل الدولية ما مصير صلاح بعد إعلان كلوب رحيله عن ليفربول؟ هل تقود نيران البحر الأحمر اقتصاد العالم نحو المؤشرات الحمراء؟ الوحيدة التي صوتت لصالح العدو الصهيوني.. من هي القاضية الأوغندية في محكمة العدل الدولية؟ البحرية البريطانية تتحدث عن انفجارين على بعد 60 ميلاً من ميناء الحديدة هجوم صاروخي حوثي يستهدف مدمرة أميركية في خليج عدن
انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس التي تُعاني من جرّاء هجمات المتمرّدين الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر، بنسبة 42 في المائة، خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة القلقة من التداعيات على التجارة العالميّة بكاملها.
وقال يان هوفمان، المسؤول في «منظّمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)»، في مؤتمر صحافي الخميس: «نحن قلقون جداً إزاء الهجمات ضدّ الشحن البحري في البحر الأحمر… التي تزيد من اضطرابات التجارة المرتبطة بالجغرافيا السياسيّة والتغيّر المناخي»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
ووفقا لـ«الأونكتاد»، انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42 في المائة في الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثيين التي دفعت مالكي السفن إلى تعليق العبور عبر البحر الأحمر.
وانخفض العدد الأسبوعي لعمليات عبور سفن الحاويات بنسبة 67 في المائة على أساس سنوي. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، يقول المتمردون الحوثيون اليمنيون إنهم يستهدفون سفناً في البحر الأحمر وخليج عدن يعدّونها مرتبطة بإسرائيل، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.
وشدد الخبير في «أونكتاد» على أن اضطرابات التجارة في البحر الأحمر تثير القلق، نظراً إلى أن «أكثر من 80 في المائة» من التجارة العالمية للسلع تتم عن طريق البحر، ولأن «طُرقاً مهمة أُخرى باتت تتعرض للضغط أيضاً».
وقد تعطّل إلى حدّ كبير العبور عبر البحر الأسود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا؛ ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالميّة في الأشهر التي تلت ذلك.
وبسبب الجفاف، انخفض منسوب المياه في قناة بنما إلى حدّ كبير، ما أدّى إلى انخفاض حركة المرور.
وأشارت المنظّمة التابعة للأمم المتحدة إلى أنّ «الاضطرابات المُطوّلة في طُرق التجارة الرئيسية يمكن أن تؤثّر في سلاسل التوريد العالمية، ما يؤدي إلى تأخير في تسليم السلع وزيادة التكاليف وخطر حصول التضخم»، مبدية خصوصاً قلقها بشأن أسعار الغذاء العالمية. المصدر: الشرق الأوسط