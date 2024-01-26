حشود جماهيرية غاضبة في مأرب تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة

الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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خرجت اليوم في مدينة مأرب مظاهرة جماهيرية حاشدة وغاضبة للتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وكافة المدن الفلسطينية المحتلة.

واحتشد الآلاف من المتظاهرين من كل مساجد مدينة مأرب عقب أداء صلاة الجمعة وتجمعوا وسط المدينة على امتداد شارع سبأ رافعين الأعلام الفلسطينية للتعبير عن تضامنهم مع إخوانهم الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي المدن الفلسطينية المحتلة.

وهتف المحتجون الغاضبون بالشعارات المنددة بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والترحيل القسري الجماعي التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني يوميا بحق المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من 112 يوما على مرأى ومسمع العالم. منددين بالصمت الدولي المخزي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي المروعة بحق المدنيين من سكان قطاع غزة والتي خلفت حتى الآن نحو 26 ألفا و83 شهيدا وأكثر من 64 ألفا و487 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي معظمهم من النساء والأطفال .

وأشاد المحتجون بصمود أبناء الشعب الفلسطيني الأحرار وفصائل مقاومته الباسلة أمام آلة القتل والتدمير الصهيونية وتلقين قوات المحتل الغاشم هزائم ساحقة وتكبيدها خسائر فادحة لترد الأخيرة على تلك الهزائم بارتكاب مزيد من الجرائم الوحشية بحق المدنيين العزل واستهدافهم في منازلهم ومخيماتهم.

مؤكدين موقف أبناء الشعب اليمني الثابت من القضية الفلسطينية العادلة ودعم حق الشعب الفلسطينى ومطالبه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وحقه في ملاحقة قادة الاحتلال قضائيا أمام المحاكم الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم المتواصلة بحق الفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاما.