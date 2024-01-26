اليمن تعلن موقفها من قرار محكمة العدل الدولية

الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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رحبت الجمهورية اليمنية، بالقرار الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، والإجراءات التي تضمنها لإنهاء المأساة الانسانية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها "أن ذلك يمثل انتصاراً للعدالة التي تمثلها القضية الفلسطينية، وخطوة هامة نحو وضع حداً للانتهاكات والجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وجدد البيان، الدعوة للوقف الفوري لاطلاق النار، وموقف الجمهورية اليمنية الثابت في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقاً للمواثيق و القرارات الدولية و مبادرة السلام العربية.