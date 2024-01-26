البحرية البريطانية تتحدث عن انفجارين على بعد 60 ميلاً من ميناء الحديدة

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الجمعة)، إنها تلقت بلاغا بسماع دوي انفجارين ورصد صواريخ قرب سفينة تبعد نحو 60 ميلا بحريا عن ميناء الحديدة اليمني.
وأضافت الهيئة أنه تم رصد انفجار على بعد أربعة أميال بحرية من موقع السفينة، ثم رصد انفجار آخر على بعد نحو نصف ميل بحري من الموقع، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».
وقالت إن السفينة وطاقمها بخير وإن السلطات تحقق في الأمر، ونصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
وتتعرض السفن في البحر الأحمر لهجمات قرصنة من قبل جماعة الحوثي باليمن.
ووجهت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.