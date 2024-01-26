المجلس العربي يرحب بقرارات محكمة العدل الدولية ويدعو الى إطلاق جهود قانونية دولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب

الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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رحب اليوم المجلس العربي بقرار محكمة العدل الدولية في فرض التدابير المؤقتة على إسرائيل و ذلك وفقاً لقاعدة الضرر الذي لا يمكن اصلاحه،.

كما طالب المجلس العربي بإطلاق جهود قانونية دولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب البشعة خلال الأشهر الماضية والتي راح ضحيتها ما يقارب 30 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحي ومئات آلاف النازحين بدون مأوى بعد هدم منازلهم منع تزويدهم بالماء والطعام والدواء. ويتعهد المجلس بالمشاركة الفعالة في تلك الجهود.

وناشد المجلس العربي المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للبدء الفعلي في اتخاذ إجراءات متقدمة في التحقيقات في الجرائم المرتكبة من طرف الجيش الاسرائيلي والمستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

واورد بيان صادر عن المجلس العربي وصل مأرب برس نسخة منه سته بنود تتعلق بقواعد الضرر الذي لا يمكن اصلاحه وهي على النحو التالي :

١- اتحاذ اجراءات منع جميع الافعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الابادة الجماعية

٢- اتخاذ كافة الاجراءات من خلال عقاب من قاموا بتأجيج اعمال الابادة الجماعية

٣- اتخاذ اجراءات من اجل ضمنان ايصال المساعدات الانسانية في القطاع

٤- منع التدمير ومنع ارتكاب اي فعل من افعال الابادة الجماعية .

٥- تجنب خرق اي بند من بنود الاتفاقية الخاصة بمنع الابادة الجماعية

٦- الالتزام بتجنب القتل واحداث الضرر بحق سكان غزة

كما هنئ المجلس العربي الشعب الفلسطيني بهذا الانتصار التاريخي، كما وجه البيان شكره الخالص إلى دولة جنوب أفريقيا الصديقة التي قال انها انحازت للحق الفلسطيني ودافعت عنه بشراسة ونجحت ببراعة في إقناع المحكمة بارتكاب اسرائيل لجرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، رغم الضغوطات الكبرى.

كما دعا المجلس العربي المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للتنفيذ الفوري للقرار والانسحاب من قطاع غزة ووقف الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص حقوق الفلسطينيين.

وجدد المجلس التأكيد على التزامه بالعمل الدؤوب بالتنسيق مع المنظمات والشخصيات الناشطة في مجالات حقوق الإنسان في العالم العربي وخارجه من أجل دعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيقه لحقه في تقرير مصيره، ومن أجل نصرة القضايا العادلة في المنطقة العربية وفي العالم.