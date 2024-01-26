تجاهل روسي لطلب قدمه وفد الحوثيين الزائر لموسكو ..ومصادر تؤكد الزيارة تمت بتنسيق إيراني

الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 136

كشفت مصادر موثوقة عن سبب الزيارة المفاجئة والغير متوقعة لوفد ممثل لجماعة الحوثي الى العاصمة الروسية " موسكو" .

وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن زيارة الوفد الممثل للحوثيين برئاسة "محمد عبد السلام " الى العاصمة الروسية "موسكو " تمت بتنسيق إيراني وبناء على طلب روسي مشيرة الى أن وفد الحوثيين اجري مباحثات مع المسئولين في وزارة الخارجية الروسية كرست لاطلاع الجانب الروسي على التطورات المتصاعدة في البحر الأحمر وطلب دعم سياسي ولوجستي من روسيا من خلال ممارسة الأخيرة ضغوطا لوقف الضربات الامريكية والبريطانية على مواقع الميلشيا في اليمن .

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الروسي لم يتعاطي مع طلب وفد الحوثيين تقديم دعم تسليحي ولوجستي للحوثيين في اليمن لتعزيز قدراتهم في مواجهة العمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية المباشرة وانحصر الرد الروسي في تأكيد ادانة روسيا الاتحادية لهذه العمليات العسكرية انطلاقا من كون الضربات الامريكية والبريطانية ضد الميلشيا في اليمن لا تستند لأي تخويل دولي وتمثل خرقا وتجاوزا للقانون الدولي وانتهاكا لسيادة اليمن .

وأعلنت وسائل الإعلام التابعة لإيران أن وفدا من جماعة الحوثي، أجرى مفاوضات في وزارة الخارجية الروسية، مشيرة إلى أن الطرفان أدانا الضربات التي شنتها أمريكا وبريطانيا على اليمن وبحسب بيان مقتضب للخارجية الروسية فقد استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وفدا من جماعة الحوثي، بقيادة محمد عبد السلام".