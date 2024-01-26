تجاهل روسي لطلب قدمه وفد الحوثيين الزائر لموسكو ..ومصادر تؤكد الزيارة تمت بتنسيق إيراني نائب رئيس مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يستقبل سفيرة فرنسا لدى اليمن معركة جديده تستهدف إيلون ماسك تحت مسمى تصحيح المعلومات على منصة أكس عاجل : اول رد من حركة «حماس» على قرار محكمة العدل الدولية ماهي التدابير الطارئة التي أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتنفيذها؟ معركة قانونية في مجلس الأمن بين أمريكا وخصومها .. بسبب استهداف الحوثيين الإعلام الأمني: 465 جريمة مخدرات متنوعة خلال عام وضبط 759 متهما موعد مواجهة رونالدو وميسي في كأس الرياض أميركا.. طريقة إعدام جديدة تنفذ لأول مرة والسلطات تصفها بـ ''الأكثر إنسانية والأقل ألما'' أبرزها السعودية× كورياج .. تعرف على توقيت جميع مباريات ثمن نهائي كأس آسيا
كشفت مصادر موثوقة عن سبب الزيارة المفاجئة والغير متوقعة لوفد ممثل لجماعة الحوثي الى العاصمة الروسية " موسكو" .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن زيارة الوفد الممثل للحوثيين برئاسة "محمد عبد السلام " الى العاصمة الروسية "موسكو " تمت بتنسيق إيراني وبناء على طلب روسي مشيرة الى أن وفد الحوثيين اجري مباحثات مع المسئولين في وزارة الخارجية الروسية كرست لاطلاع الجانب الروسي على التطورات المتصاعدة في البحر الأحمر وطلب دعم سياسي ولوجستي من روسيا من خلال ممارسة الأخيرة ضغوطا لوقف الضربات الامريكية والبريطانية على مواقع الميلشيا في اليمن .
وأشارت المصادر إلى أن الجانب الروسي لم يتعاطي مع طلب وفد الحوثيين تقديم دعم تسليحي ولوجستي للحوثيين في اليمن لتعزيز قدراتهم في مواجهة العمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية المباشرة وانحصر الرد الروسي في تأكيد ادانة روسيا الاتحادية لهذه العمليات العسكرية انطلاقا من كون الضربات الامريكية والبريطانية ضد الميلشيا في اليمن لا تستند لأي تخويل دولي وتمثل خرقا وتجاوزا للقانون الدولي وانتهاكا لسيادة اليمن .
وأعلنت وسائل الإعلام التابعة لإيران أن وفدا من جماعة الحوثي، أجرى مفاوضات في وزارة الخارجية الروسية، مشيرة إلى أن الطرفان أدانا الضربات التي شنتها أمريكا وبريطانيا على اليمن وبحسب بيان مقتضب للخارجية الروسية فقد استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وفدا من جماعة الحوثي، بقيادة محمد عبد السلام".