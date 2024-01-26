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عاجل : اول رد من حركة «حماس» على قرار محكمة العدل الدولية

الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أعلن سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة «حماس» في الخارج، لـ«رويترز»، اليوم (الجمعة)، أن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة.

وقال: «ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة».

واليوم، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ التدابير كافة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية.

وبدأت القاضية رئيسة محكمة العدل الدولية اليوم إعلان قرار أولي بشأن إجراءات عاجلة طالبت جنوب أفريقيا باتخاذها في حق إسرائيل، متهمة إياها بـ«ارتكاب إبادة في غزة»

 
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