الإعلام الأمني: 465 جريمة مخدرات متنوعة خلال عام وضبط 759 متهما

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أعلن مدير عام مكافحة المخدرات بالعاصمة الموقتة عدن العميد عبد الله لحمدي، إن الأجهزة الأمنية وبدعم وإسناد من القوات المسلحة في الجيش ضبطت خلال العام المنصرم 465 جريمة مخدرات متنوعة.
واوضح لحمدي في تصريح نشره الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية، ان الجرائم توزعت بين 22 جريمة اتجار بالمخدرات، و119 جريمة ترويج المخدرات، 315 جريمة تعاطي مخدرات، و 3 جرائم تهريب، و3 جرائم نقل مخدرات، بالإضافة إلى جريمة تقديم مخدرات وجريمة واحدة تمويل مخدرات..مشيراً الى ضبط 759 متهما بجرائم مخدرات مختلفة ومن مختلف الفئات العمرية.
ولفت إلى أن الكميات المضبوطة خلال الفترة نفسها بلغت 5636 كيلو و 775 جرام من الحشيش المخدر، و24 غرسة حشيش، و 175 كيلو و 125 ونصف جرام من مادة الشبو، بالإضافة إلى 2388 حبة كبتاجون و1632 حبة مخدر أخرى.