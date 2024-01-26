أميركا.. طريقة إعدام جديدة تنفذ لأول مرة والسلطات تصفها بـ ''الأكثر إنسانية والأقل ألما''

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أعدمت ولاية ألاباما الأميركية، أمس الخميس، كينيث سميث وهو مدان، خنقاً باستخدام غاز النيتروجين في طريقة جديدة للإعدام تنفذ لأول مرة، حسب ما قالت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي.
وتطرح الولاية هذه الطريقة كبديل أبسط للإعدام بالحقن القاتلة، واصفة بروتوكولها الجديد بأنه "طريقة الإعدام الأكثر إنسانية والأقل ألما التي عرفها الإنسان".
وسعى خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ومحامو سميث، الذي نجا من محاولة سابقة لإعدامه بحقنة قاتلة، إلى منع ذلك وقالوا إن هذه الطريقة محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تتسبب في ألم خلال الوفاة أو إصابة المحكوم عليه دون أن تودي بحياته.
ومن المقرر أن يقوم مسؤولو سجون بألاباما وصحفيون شهدوا على إعدام سميث بعقد مؤتمر صحفي لاحقا.
يذكر أن كينيث يوجين سميث البالغ من العمر 58 عاماً أدين بتهمة القتل العمد في عام 1989، وخضع لعملية إعدام بالحقنة المميتة، عام 2022، لكن تم إلغاؤها لأن السلطات عجزت عن وصل المواد المطلوبة بوريده، لتقرر استخدام غاز النيتروجين.