أبرزها السعودية× كورياج .. تعرف على توقيت جميع مباريات ثمن نهائي كأس آسيا

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دور الـ 16 في #كأس_اسيا_2023
قطر Vs فلسطين
السعودية Vs كوريا ج
اندونيسيا Vs استراليا
الامارات Vs طاجيكستان
العراق Vs الاردن
البحرين Vs اليابان
سوريا Vs ايران
اوزبكستان Vs تايلند