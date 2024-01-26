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أبرزها السعودية× كورياج .. تعرف على توقيت جميع مباريات ثمن نهائي كأس آسيا

الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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‏دور الـ 16 في ‌ #كأس_اسيا_2023 ⁩ 

قطر Vs فلسطين 

‏السعودية Vs كوريا ج 

‏اندونيسيا Vs استراليا 

‏الامارات Vs طاجيكستان 

‏العراق Vs الاردن  

‏البحرين Vs اليابان 

‏سوريا Vs ايران 

‏اوزبكستان Vs تايلند

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