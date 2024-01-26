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وصول ثاني سفينة حربية فرنسية إلى البحر الأحمر

الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات
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أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، وصول ثاني سفينة حربية فرنسية إلى البحر الأحمر، مع استمرار مليشيا الحوثي في استهداف السفن والملاحة الدولية. وقال الجيش الفرنسي في إفادة صحافية أسبوعية، إن سفينة ألزاس الحربية عبرت قناة السويس وستواصل مهمتها في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وأضاف الجيش “بالتعاون الوثيق مع الحلفاء، تساهم السفن الحربية الفرنسية في احترام القانون الدولي وحرية الملاحة”. وتباشر سفينة لانغدوك الحربية دوريات بالفعل في مضيق باب المندب منذ الثامن من كانون الأول/ ديسمبر إلى جانب مهمة دولية بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن من الهجمات الحوثية.

وقال مسؤولون فرنسيون إن السفينتين ستبقيان تحت قيادة فرنسية، مشيرين إلى أن المهمة الرئيسية هي مرافقة السفن المرتبطة بفرنسا. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لم تشارك في الضربات التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين لأنها تريد تجنب التصعيد الإقليمي.

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